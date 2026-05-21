Profilen om Arsenals kravbild: ”Som när jag kollar på AIK”

Martin Mutumba får äntligen jubla.

AIK-ikonen och Arsenal-supportern kan nu fira en Premier League-titel.

– Nu när vi har vunnit tror jag att han kommer att släppa på tyglarna, säger Mutumba i Viaplays program Tiki-Taka.

Martin Mutumba är känd som en stor profil i AIK. Men den förre stjärnan är även en stor supporter av Arsenal och när klubben nu tog sin första Premier League-titel på 22 år var han lycklig.

Titelstriden blev en dramatisk sådan efter att Manchester City börjat minska avståndet i tabellen mot slutet av säsongen. Till sist bärgade ”Gunners” titeln efter att City kryssat mot Bournemouth. Mutumba berättar om klubbens rädsla för att förlora och hur det höll på att sätta käppar i hjulen i år.

– Jag sa det till min vän att när vi mötte Atletico Madrid borta (Champions League-semifinal), bollen hamnade i publiken och de skjuter bort bollen. Jag bara: svär på Gud, vi är så här rädda att torska matchen? säger Mutumba i Viaplays program Tiki-Taka och fortsätter:

– Men vi har ju spelarna. Som du säger har det legat som en blöt filt, hela den här ”Invincibles”. Det är lite som Manchester United nu, de här gamla spelarna har sin podd och sågar varenda spelare som finns i United.

Jämförs med AIK

AIK-ikonen tror även att det finns en viss kravbild på att Arsenal ska spela på ett visst sätt. Under säsongen har laget fått kritik för sitt ”tråkiga” sätt att spela fotboll.

– Ibland när jag kollar på Arsenal och hör Fredrik Ljungberg prata, då tänker jag: halvhatar han laget eller? Men jag vet att det inte är så. Det är som när jag är och kollar på AIK. När jag går på deras matcher och vi förlorar, det är som att jag tror att folk kollar på mig och bara: nu tror han att det var bättre förr.

Mutumba tror samtidigt att huvudtränaren Mikel Arteta hade blivit kvar – även om de inte hade blivit Premier League-mästare.

– Jag tror att han hade varit kvar för att Arsenal är en sådan klubb att man låter han jobba. Många pratar om att de har slutat högt upp i tabellen flera gånger och börjat bli den här storklubben. Men jag tror inte spelarna skulle ha lyssnat på honom lika mycket, att de går utanför ramarna och inte lyssnar lika mycket. Nu när vi har vunnit tror jag att han kommer att släppa på tyglarna.

Martin Mutumba gjorde 141 matcher för AIK och har under sin karriär spelat i klubbar som Videoton, FC Inter, AFC Eskilstuna och Örgryte IS.