KOMBOELVAN: Bara fyra MFF-namn tar plats i Uppsala

Allsvenska serieledaren mot mesta mästarna.

Häftigt möte på Studenternas – och i komboelvan är det stor fördel Sirius mot MFF.

Johan Dahlin, Malmö FF

I Robin Olsens frånvaro får nu Dahlin chansen. MFF:s målvaktsstjärna som vunnit så många titlar och spelat så mycket Europafotboll med klubben sedan han återvände 2017 är i form på Olsen-nivå, nästintill i alla fall. Tråkigt med Olsens skada efter monsterinsatsen mot Djurgården senast, men nu får Dahlin verkligen chansen efter sin långvariga frånvaro på grund av just skada.

***

Jens Stryger, Malmö FF

I hård konkurrens med Henrik Castegren, men Stryger är fortsatt en av allsvenskans bästa på sin position och argumentet att han varit lagkamrat med argentinska världsmästarna Rodrigo de Paul och Nahuel Molina rankar jag fortfarande högt. Skicklig såväl offensivt som defensivt.

Mohamed Soumah, IK Sirius

En sensation sedan ankomsten från belgiska ligan. Blir nog inte långvarig i allsvenskan, landslagsmannen från Guinea. Min favoritmittback så här långt i årets allsvenska ihop med AIK:s Ibrahim Cissé.

Tobias Anker, IK Sirius

Ett fruktat mittlås ihop med Soumah. Hade varit den som offrats om Pontus Jansson inte dragit korsbandet, men nu rankar jag dansken högre än Colin Rösler.

Oscar Krusnell, IK Sirius

Min förkärlek till brasilianska laterals i all ära, men till och med jag får stryka på foten nu och bänka Gabriel Busanello. Så bra är nämligen Krusnell och den här utvecklingen såg jag oekligen inte komma när han efter tunga tiden i Bajen länge var petad i BP. Men helt plötsligt brinner det kring Krusnell. Borde vara högaktuell för utlandet och hade vänsterbacksplatsen. landslaget inte varit knökad med bra spelare hade Krusnell varit ett tänkbart namn där.

***

Otto Rosengren, Malmö FF

Allt mer bärande i det här MFF-laget. Duktig tvåvägsspelare som hade ögonen på sig från Porto i vintras. Då är man bra.

Melker Heier, IK Sirius

I ett offensivt skickligt Sirius behövs Heier på centralt fält. Möjligen en aning begränsad, men det var Thomas Gravesen också och han spelade El Clásico-matcher från start mot FC Barcelona ändå.

***

Taha Ali, Malmö FF

Åker troligen med till VM för Sverige och är förvånansvärt nog kvar i allsvenskan. Sett till spetsegenskaperna borde han vara hett sprängstoff för klubbar nere på kontinetnen, men så länge dribblern är kvar på svensk mark är det bara att njuta av trollkonsterna. Enda akilleshälen är väl att han fortsatt gör för så poäng, men hade han gjort det hade han inte gjort sin femte säsong i allsvenskan utan då hade större klubbar kallat för längesen.

Neo Jönsson, IK Sirius

19 år gammal, men för flera år sedan ropade han ut sig själv att vinna priset som världens bästa fotbollsspelare i framtiden. Den mentaliteten från en svensk tonåring är svår att inte älska, och Sirius kvicke dribbler har imponerat stort i årets allsvenska. Precis som offensiva parhästarna nedan blir han nog inte kvar så länge i Sirius.

Isak Bjerkebo, IK Sirius

Allsvenskans stora kometspelare så här långt med fyra mål på tre matcher gör lite som han vill i fria rollen till vänster. Kunde ju lika gärna ha spelat i MFF med tanke på att han var där som ungdomsspelare mellan 2016 och 2022. Likt Ali och Jönsson en internationell spelstil som bör ge honom en biljett ut på kontinenten för utlandsspel inom kort.

***

Robbie Ure, IK Sirius

Imponerat stort sedan ankomsten inför fjolårssäsongen. En målmaskin som vinner allt i luften och just det fysiska såg vi i hemmapremiären mot Hammarby när han vann matchen i matchen mot landslagsback Victor Eriksson. Allsvenskans bästa nia.