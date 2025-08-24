Kritiken i Djurgården: ”Vi hade tur”

STOCKHOLM. Djurgården tog tre poäng hemma mot BP, men utan att imponera.

Efteråt är Jani Honkavaara kritisk.

– Vi hade lite tur, vi måste bli bättre, säger finländaren på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

I 97:e minuten kom BP:s stora chans när Ezekiel Alladoh i helt rent läge i straffområdet avslutade. Bollen gick utanför och Djurgården kunde pusta ut och vinna med 1-0.

– En tuff förlust, vi slarvade mycket. Vi gav Djurgården mer än de ska få, då är de också bra. De fick 1-0-målet och sedan var det en jämn match. Vi vaskade fram tre bra chanser som vi borde gjort mål på. Vi borde gjort mer, summerar BP-tränaren Fredrik Landén på presskonferensen på 3Arena.

Jani Honkavaara valde att starta med två namn i Hampus Finndell och Oscar Fallenius som inte funnits med från start på länge, något han gläds över.

– Väldigt kul att se och vi är glada att vi har sex matcher i rad utan förlust, säger Honkavaara som gillade sitt lags spel i första halvlek, men inte spelet efter paus.

– Riktigt bra första halvlek, vi gjorde mycket av det som vi planerade att göra. Vi blev sedan lite för låga i andra halvlek och vi hade tur att vi tog tre poäng för BP hade chanser. Det hade vi också, men vi hade förväntat oss mer.

Återigen var det August Priske som blev Djurgårdens matchvinnare med målet i 39:e minuten på friläge.

– Han gör det väldigt bra, jag gillar hur han rör sig, hur han skapar chanser på egen hand. Målet nu är ett bevis på det. Vi har sett det här i träning och vi är väldigt glada för honom. Han kan avsluta överallt och efter uppehållet har han verkligen hittat samspel med de andra spelarna.

I veckan skrevs det om RB Salzburg kring Priske och med en vecka kvar på transferfönstret medger Honkavaara oro för att tappa sin anfallsstjärna.

– Jag är lite orolig, så klart. Vi tappade Deniz (Hümmet) i vintras och det kan hända med August också. Jag är inte rätt man att svara på det men händer det så får vi acceptera det och hitta en ersättare. Det är så fotbollsbusinessen är.