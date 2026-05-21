Kritisk till Gustafsons avstängning: ”Märkligt”

Viktor Gustafson är avstängd i två allsvenska matcher efter det röda kortet i cupfinalen.

Det ställer sig lagkamraten Ludwig Malachowski Thorell frågandes till.

– Det är ju lite märkligt att en avstängning kan gå över från cupen till allsvenskan, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Ludwig Malachowski Thorell sitter på spelarbussen påväg till Borås när FotbollDirekt når honom. Det vankas veckoomgång mot Elfsborg för de nyblivna cupmästarna.

En som inte kommer finnas på Borås Arena är trotjänaren Viktor Gustafson, som är avstängd i två allsvenska matcher efter det röda kortet i cupfinalen mot Hammarby.

– Det är såklart ett tapp för oss. Han är en väldigt användbar och en nyttig spelare. Som tur är har vi en väldigt bred och duktig trupp som kan fylla den platsen, säger Malachowski Thorell som även ställer sig frågande till avstängningen:

– Jag vet inte hur reglerna funkar, men det är ju lite märkligt att en avstängning kan gå över från cupen till allsvenskan. Men jag antar att det är så det funkar, säger mittfältaren.

”En nyckel till alla framgångar”

Vad har Gustafson betytt för din utveckling?

– Jättemycket. Han och Jesper Gustavsson har hjälpt mig väldigt mycket. De två tillsammans med Nicklas Røjkjær, som var här under min första tid Mjällby, menar Malachowski Thorell.

21-åringen är inte snål med lovorden över sina tidigare och nuvarande mittfältskollegor i Mjällby.

– Med Røjkjer var det inspirerande att se hur mycket man kan dominera offensivt, på samma sätt som jag vill dominera och utvecklas. Sen är både Viktor och Jesper otroligt disciplinerade. De blandar lite den gamla Mjällby-skolan med det nya offensiva tänket, säger han och fortsätter:

– De är hela Mjällby. De, Hasse Larsson och [Jacob] Bergström. Det är en stomme som är här ifrån och som har varit här länge. De är en stor nyckel till alla de framgångar vi haft.

Małachowski Thorell har startat sex av åtta matcher så här långt. I och med Gustafsons avstängning talar än mer för att BP-produkten kommer fortsätta få chansen i startelvan innan VM-uppehållet.

– Jag har presterat på en nivå som jag är nöjd med och som jag vill utveckla vidare. Jag tror att tränarna är nöjda också. Men jag är bara glad för förtroendet. Det är kul att spela fotboll just nu, menar han.

21-åringen har fått en mångsidig roll på mittältet som tillåter honom att röra sig över stora ytor, vilket han stormtrivs i.

– Oavsett vart jag spelar på mitten så kommer jag röra mig över stora ytor för att göra mig spelbar och täcka defensivt. Det blir ganska lika. Men den rollen jag har haft nu på våren har passat mig väldigt bra, säger Malachowski Thorell.

Matchen mellan Elfsborg och Mjällby har avspark klockan 19:00.