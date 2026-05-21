Uppgifter: Beijmo byter mästarklubben mot FCK

I går stod det klart att han lämnar mästarklubben AGF Århus.

Nu är Felix Beijmo nära en flytt till FC Köpenhamn.

Det rapporterar danska Tipsbladet.

För en dryg vecka sedan vann AGF Århus sin första ligatitel på 40 år. Detta med en hel drös svenskar i laget, i form av Eric Kahl, Kevin Yakob och lagkapten Felix Beijmo.

Så sent som i går, onsdag, stod det dock klart att den sistnämnda har beslutat sig för att inte förlänga det kontrakt som löper ut i sommar och därmed lämna klubben efter tre år.

Nu skriver danska Tipsbladet att svensken är högaktuell för en flytt inom Danmarks gränser – till FC Köpenhamn. Uppgifterna gör gällande att den förre MFF- och Djurgården-spelaren kommer att genomgå läkarundersökning inom kort för att därefter signa ett kontrakt fram till sommaren 2030.

Under sin tid i AGF spelade Beijmo 120 matcher i vilka han bidrog med tio mål och 15 målgivande passningar.