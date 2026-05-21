Uppgifter: Mästarklubben kan värva City-veteranen

Efter slutet av säsongen kommer John Stones att lämna Manchester City.

Nu överväger den tyska storklubben Bayern München att plocka in 31-åringen.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2016/17 av Premier League som Manchester City värvade John Stones, 31, från Everton.

Nära tio år senare står mittbacken noterad för 294 matcher med den ljusblå klubben – och har gått in på sin sista månad av sitt nuvarande avtal. Därefter har han gjort sitt i Manchester-klubben.

Nu kan mittbacken vara aktuell för en flytt till en Tyskland, och mästarklubben Bayern München. Det skriver tidningen Daily Mail som menar att giganten överväger en bosman-värvning av Stones inför nästa säsong.

Skulle Bayern välja att gå för engelsmannen pekar mycket på att mittbacken själv tackar ja till det eventuella erbjudandet, enligt uppgifterna.

Sedan Stones annonserade att han kommer att lämna Manchester City har han kopplats ihop med en återkomst till Everton, men även en flytt till FC Barcelona.