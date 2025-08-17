Krusnell om solomålet: ”Tänkte passa – plötsligt ensam med keepern”

STOCKHOLM. En assist och ett vackert solomål.

En mycket bättre Grimsta-comeback hade det inte kunnat bli för Oscar Krusnell.

– Jag tänkte att jag skulle passa hela tiden, men helt plötsligt så var jag där ensam med keepern och då var det bara att skjuta, säger han till FotbollDirekt.

✔️ Sirius vann matchen mot Brommapojkarna med 4–2.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

IK Sirius ser ut att vara på väg att börja lyfta lite i tabellen.

1–0-seger mot Halmstads BK förra veckan följdes idag upp med tre nya poäng då IF Brommapojkarna besegrades med 4–2. Starkt bidragande till dagens seger var den förre BP-spelaren och sommarvärvningen Oscar Krusnell, som stod för en assist och ett elegant solomål.

– Det var väldigt skönt med tre poäng, skönt också att kunna bidra med lite poäng.

Hade du kunnat förvänta dig en bättre comeback på gamla hemmaplanen?

– Nej, jag sa det i någon annan intervju att jag har bara bra minnen härifrån och har väl fortsatt det nu.

Själva målet då?

Ytterbacken får bollen på egen planhalva, sätter fart och dribblar sig fram hela vägen till BP:s målområde innan han rullar in bollen i mål.

Även om detta inte var första gången han gjorde mål på detta sätt, så tänkte 26-åringen hela tiden att han skulle släppa bollen.

– Jo men, det är väl inte så ofta det där kommer fram, men jag har väl gjort någon balja så där tidigare. Sen vet jag inte, jag tänkte att jag skulle passa hela tiden, men helt plötsligt så var jag där ensam med keepern och då var det bara att skjuta.