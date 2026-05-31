Avslöjar snacket i halvtid: ”Första gången jag sett Jens arg”

Häcken vände ett tvåmålsunderläge till seger mot Hammarby.

Mycket tack vare en förbannad Jens Gustafsson i paus.

– Jag tror spelarna blev lite rädda, säger Silas Andersen till TV4 efter matchen.

BK Häcken är fortsatt obesegrade i allsvenskan. Trots 2–0 i paus mot Hammarby lyckas Hisingelaget både kvittera och ta ledningen i den andra halvleken.

Men det krävdes ett rejäl hårtorka från Jens Gustafsson under pausvilan för att få spelarna att tagga till.

– Vi får en rejäl utskällning i paus. Man måste göra det i ibland. Han skrek bara att vi sover på planen och inte gör det vi har kommit överens om. Då vaknade man till och då gör vi det vi ska göra. Och då vinner vi andra halvleken med 3–0, återberättar tvåmålskytten Amor Layouni till TV4 efter matchen.

Silas Andersen, som gjorde kvitteringsmålet, refererar också till Häcken-tränarens vredesutbrott.

– Det är första gången jag sett Jens arg. Jag tror spelarna blev lite rädda. Vi lyssnade på honom och vi visste vad vi behövde göra, säger dansken.

Matchen mot Hammarby kan vara den sista som Silas Andersen gör för BK Häcken. Mittfältaren har omgetts med flyttrykten under stora delar av våren, främst till Sporting.

Dansken själv vill hellre fokusera på andra saker i dagsläget.

– Jag ska ta semester och ta det lugnt. Sen får vi se vad som händer, säger han till TV4.

