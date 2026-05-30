Kurtulus tillbaka efter tuffa starten: ”Peppar, peppar”

Bleon Kurtulus klev av skadad i sin startdebut för Malmö FF.

18-åringen hoppas på fortsatt förtroende i den sista matchen innan uppehållet.

– Jag är hundra procent redo, säger mittbackstalangen till FotbollDirekt.

Bleon Kurtulus var tillbaka från start i Malmö FF:s senaste match mot Västerås SK.

18-åringen åkte på en hjärnskakning och bruten näsa i sin startdebut mot Sirius för en dryg månad sedan. Skadorna höll honom borta från spel en längre tid under sin första tid i sin nya klubb.

– Det är klart att det har varit efterlängtat. Jag fick min chans mot Sirius men olyckligt så kom det där med näsan och jag behövde byta efter 17 minuter. Det har varit ett litet hack men nu, peppar peppar, fick jag spela 90 minuter. Jag har spelat ett gäng allsvenska matcher så det var inte något nytt men mest taggad att få representera Malmö i 90 minuter, säger Bleon Kurtulus till FotbollDirekt

Nu förklarar försvararen att han är helt redo inför den sista omgången innan uppehållet.

– Jag är hundra procent redo, men sedan är det, som alla vet, upp till tränaren. Jag gör mitt på och utanför träningen och sedan får man se. Min kroppsstatus och som jag känner är jag helt redo för att spela.

Försvararen anslöt till MFF inför säsongen. I fjol var Bleon Kurtulus en bärande spelare i Halmstads BK. Han menar att den tidigare erfarenheten av att spela allsvenska matcher har hjälpt honom den här säsongen.

– Det är ju inte helt nytt, man har ju spelat x antal matcher trots att jag är i ung ålder. Själva den biten känner jag mig lugn med, sedan är det ett större krav här. Det vet alla. Det är högre krav både på laget och spelarna men det är något jag behövde och jag känner att jag klarade av det bra. Det har känts bra den senaste tiden och det är något jag kan luta mig tillbaka mot, förklarar han.

Orden om Ramirez exit

Det är inte bara Kurtulus som har haft en tuff start på den allsvenska säsongen. MFF har fyra raka förluster och nyligen stod det klart att huvudtränaren Miguel Angel Ramirez fick lämna.

– Det har varit intensivt. Om jag ska vara helt ärlig är det ingenting jag tänker på så mycket. Tråkigt så klart att det blev som det blev. Jag gillade Miguel som tränare, sedan går det inte och i det här fallet var det så, säger Kurtulus och fortsätter:

– Man är ju inte van men det har ju hänt att det varit tränarbyten förut. Det blev det när jag spelade i Halmstad när Johan kom in, så nej det är inte något jag tänker på. Vi spelare tränar på fortfarande. Det är ju inte helt nytt nu med ”Gische”. Han har ju varit med Miguel tidigare så det känns ju bra från min sida.

Vad är det som inte har funkat?

– Det är en jävligt svår fråga. Det är massa pusselbitar som måste falla på plats för att allt ska gå sin väg. Det var ju ny tränare, det är inte så att han var där länge och det tar ju tid för Miguel att sätta allt på plats. Jag kände att det var lite oklart i vissa delar på vad man ska göra helt enkelt.

Samtidigt som klubbens ledning letar efter en ersättare till Ramirez kommer den förre stjärnan Guillermo Molins att leda MFF i den sista matchen innan uppehållet. Så här svarar Kurtulus på frågan om vad Molins har tryckt på inför mötet med Halmstads BK.

– Spela med mod, det är något han har tryckt på. Det har han sagt tidigare i intervjuer. Visa och ta för sig, det är mest de delarna han har tryckt. Han vet ju hur det ska vara i Malmö, att visa mod, ha bollen och visa sig. Det är den uppfattningen jag har fått av ”Gische” den senaste tiden på träningarna.

Ställs mot moderklubben

Under lördagen ställs Kurtulus mot sin moderklubb HBK. Som 15-åringen skrev han A-lagskontrakt med Hallandsklubben och nu drabbar de samman med MFF på Eleda stadion.

– Roligt, spännande. Det är ett möte som inte betyder så mycket, men det är ett Halmstad man spelat i sedan man var liten och nu får man stå där på andra sidan. Det blir mest roligt, familjen och tjejen kommer.

Vad blir det för typ av match?

– Från vår sida i Malmö är att skapa tryck, hålla i bollen och skapa mycket lägen, att få med fansen. Gå för tre poäng och inget annat. Sedan kommer jag inte att säga hur matchbilden kommer att se ut för det beror helt på.

Hur viktigt blir det att ta tre poäng innan uppehållet?

– Det är viktigt, man kommer in med ett helt annat lugn och styrka mentalt om vi vinner matchen, avslutar han.

Matchen mellan Malmö FF och Halmstads BK startar klockan 15.00.