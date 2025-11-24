Hoppfulla orden efter mardrömsskadan

Andreas Redkin såg tidigt under säsongen ut att gå mot ett genombrott – innan han skadade sig svårt.

Där efter tystnad kring 18-åringen med operation och mödosam rehab.

I dag kommer efterlängtade ord om talangen.

– Han gör ett väldigt imponerande jobb trots den svåra tiden och är vid gott på mod, konstaterar AIK:s medicinske koordinator Victor Lyberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I den andra allsvenska omgången så tog året slut för Andreas Redkin. Efter ett par imponerande försäsongsmånader drabbades han hårt när han korsbandsskadades i mötet med IFK Norrköping. Smärtsamma bilder när han bars ut på bår.

I dag, drygt sju månader senare står det klart att ett namn med ett ännu större anseende än två andra spännande AIK-namn som Kevin Filling och Yannick Geiger – har kommit en bra bit på vägen.

Några bakslag finns inte.

AIK:s medicinske koordinator Victor Lyberg ger nu på måndagkvällen en lugnande bild.

– Han gör ett väldigt imponerande jobb trots den svåra tiden och är vid gott på mod, konstaterar Lyberg för FotbollDirekt.

Hur realistiskt är det med en comeback lagom till nästa års allsvenska premiär?

– Det vill jag inte spekulera i.

Enligt FD:s uppgifter så går den mesta tiden i nuläget åt till att Redkin pendlar mellan träningsanläggningen ute vid Karlberg och Sophiahemmet på Östermalm. Innehållet i träning handlar om så väl gym och vattenträning.

När det det kommer till tidsprognosen som enligt FD:s uppgifter, uppskattas till omkring 12 månader så är det en tidslinje som i nuläget håller.

Redkin noterades för två framträdanden i ligan innan han skadades. Kontraktet med AIK sträcker sig över 2027.