I sju och ett halvt år har Nassef Chourak spelat för Ajaxs akademilag.

Nu har den 21-årige mittfältaren bytt Nederländerna mot Småland – för spel med Kalmar FF.

– De flesta ser nog ner på att gå från Ajax till Kalmar men de vet inte tillräckligt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

År 2018 lämnade Nassef Chourak ADO Den Haags akademiverksamhet för spel med Ajax dito.

Efter det gick den 21-årige innermittfältaren genom ungdomslagen och tog sig hela vägen upp till U23-laget, Ajax Jong, som spelar i den nederländska andradivisionen.

Efter tre år i Eerste Divisie kände Chourak att det var dags för någonting nytt. Då kom allsvenska Kalmar FF med en plan och erbjudande som passade honom som handen i handsken – och under gårdagen presenterades han av Smålandsföreningen.

– Jag hade en fantastisk tid hos Ajax och lärde mig massor. Jag har blivit bättre både som person och som spelare. Man tränade alltid med de bästa spelarna på högsta nivå och med de bästa tränarna. Det var fantastiska sju och ett halvt år och jag ser tillbaka på en fin period med Ajax, säger Nassef Chourak till FotbollDirekt.

Hur är det att spela i den nederländska andradivisionen? Vilken kvalitet håller den?

– Det är mycket mer fysiskt och det var en stor omställning att gå från U19 till U23-laget. Man möter spelare som redan har spelat två-tre år seniorfotboll och de var mycket starkare. Det var tufft men jag har lärt mig mycket, jag är starkare och smartare. Det var bra för mig att spela andradivisionen.

I Ajax har det också stormat relativt mycket under de senaste åren, främst kring A-laget. Detta då de har gått från att prenumerera på titeln till att inte vinna den på fyra år. Det menar Nassef Chourak inte bara har påverkat representationslaget, utan hela föreningen.

– Det har påverkat hela klubben, och speciellt U23-laget då det är det sista steget innan man går till A-laget.

Var det en av anledningarna till att du ville testa på någonting nytt?

– Nej, nej. Jag var bara redo för att gå ett steg upp och spela för ett lag i en högstadivision. När Kalmar kom in i bilden var det perfekt för mig. Det är ett lag i högsta divisionen i Sverige och planen de har för mig är perfekt. Jag var bara redo för att spela på en högre nivå.

Spelarna i Ajax deppar efter förlust mot Brighton i Europa League 2023. Foto: Alamy.

Ser man på övergången från ett utomstående perspektiv kan den framstå som något märklig då Chourak går från att vara en del av Ajax organisation till att spela för en nykomling i allsvenskan. Den bilden delar dock inte 21-åringen.

– Jag tycker inte att det är ett dåligt steg att gå till Kalmar. De flesta ser nog ner på att gå från Ajax till Kalmar men de vet inte tillräckligt om Kalmar. De måste läsa på lite om Kalmar och lära sig vilken typ av klubb det här är. Då tror jag att de kommer att tänka annorlunda.

Chourak fortsätter och berättar om planen i KFF:

– Om jag gör det bra här kommer jag att få spela matcher och försöka att hjälpa laget. Jag har skrivit på ett tvåårskontrakt och mitt fokus är självklart på Kalmar, men om jag gör min grej kanske det kommer en annan klubb och betalar mycket för mig. Det är bra för klubben också och det är planen. Men nu är det bara fokus på Kalmar.

”Vårt mål är att sluta så högt upp i tabellen som möjligt”

Innan du kom till Sverige, visste du något om Kalmar eller allsvenskan som liga?

– Jag hade hört lite, men inte så mycket. Efter att Kalmar kom in i bilden gjorde jag min research och det är en bra liga. Det är egentligen anledningen till att jag kom hit.

Har du tagit del av hur det kan se ut och låta på läktarna under vissa matcher?

– Självklart. De har en fin arena och när det är stora matcher är arenan full av supportrar. Det skulle vara fint att få vara med om.

Kalmar FF är som sagt nykomlingar i allsvenskan efter ett år i superettan. Det är nyförvärvet givetvis införstådd med, vilket också gäller föreningens historia.

– Som du sade var de nere andradivisionen förra året, men det är en klubb som måste vara i högstaligan. Nu är de där igen efter ett år och vårat mål är att sluta så högt upp i tabellen som möjligt. Vi ska försöka att hitta vår högsta nivå och sedan får vi se var det kan sluta, men vi ska göra det absolut bästa vi kan.

Du gjorde nyligen ditt första träningspass med laget. Vilka intryck tar du med dig därifrån?

– Jag är glad över att få vara här och äntligen få träna med grabbarna. Det har varit tre dagar med resa, läkarundersökning och att göra klart allt pappersarbete – så jag har bara väntat på att få dra igång. Det är ett bra lag med bra spelare och tränare där kvaliteten är bra överlag. Det är tufft men det är också bra, avslutar Nassef Chourak.

I morgon reser Nassef Chourak och hans Kalmar FF till Pintar i Spanien för träningsläger. Det kommer att pågå fram till den 31:a januari.