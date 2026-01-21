FD:s avslöjande bekräftat – Kalmar värvar från Ajax

Kalmar FF har slagit på den stora trumman.

Detta då man har värvat Nassef Chourak från Ajax.

– Allt känns väldigt bra med föreningen, och det är därför jag har valt att komma hit, säger Chourak i ett uttalande.

Foto: Alamy/Skärmdump X

Nassef Chourak, 21, har verkat i Ajax organisation sedan 2018. Där har den lovande förmågan varit lagkapten för storklubbens reservlag där han nyligen fick en ny lagkamrat i Maximilian Ibrahimovic.

Nu är Chouraks tid i Ajax förbi, och ett nytt kapitel väntar i Småland – vilket FD kunde berätta om under gårdagen.

Under onsdagen står det nämligen klart att Kalmar FF presenterar 21-åringen som en ny spelare i föreningen – som har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Kalmar FF:s sportchef, Mats Winblad:

– Det känns naturligtvis fantastiskt bra att vi lyckats knyta till oss Nassef. En oerhört professionell och bra kille som har stora ambitioner med sin fotboll. I Nassef får vi en ledargestalt med väldigt fin teknik, spelförståelse men också ett härligt driv med bollen, säger sportchefen i ett uttalande.

”Jag hoppas att vi kan göra en bra säsong i allsvenskan”

Nassef Chourak själv:

– Jag är väldigt glad över att vara på plats i Kalmar. Efter samtalen med tränaren och sportchefen kändes det här helt rätt för mig. Jag känner mig redo att ta nästa steg i min karriär och för en ung spelare som mig är detta det bästa alternativet. Allt känns väldigt bra med föreningen, och det är därför jag har valt att komma hit. Jag hoppas kunna bidra med energi till laget och visa supportrarna mina kvaliteter. Jag hoppas att vi kan göra en bra säsong i Allsvenskan, ta oss så högt upp i tabellen som möjligt och göra supportrarna stolta, säger han till sin nya klubb.

Marijn Beuker, sportchef i Ajax:

– Nassef anslöt till oss från ADO Den Haag sommaren 2018 och har utvecklats väl sedan dess. Tyvärr lyckades han dock inte ta det sista steget hela vägen till A-laget hos oss. Hans kontrakt var dessutom på väg att löpa ut, så vi ville möjliggöra en övergång för att ge honom en framgångsrik fortsättning på hans fotbollskarriär. Vi önskar honom stort lycka till i Sverige, säger han i ett uttalande på Ajax hemsida.

