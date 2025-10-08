Larssons MFF-kritik: ”Förstår inte hur det kan fallera så”

STOCKHOLM. Krossade i Europa. Utskrattade mot IK Sirius.

Den senaste veckan har varit allt annat än rolig för Malmö FF.

Landslagsmittfältaren Hugo Larsson är besviken på klubben i sitt hjärta.

– Man förstår inte hur det kan fallera så… Det är tragiskt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson kom till Malmö FF:s akademi som tolvåring 2016. Mellan 2022 och 2023 huserade han i A-laget innan Eintracht Frankfurt värvade mittfältaren för en bra bit över hundra miljoner kronor.

Men landslagsspelaren har inte glömt sin tidigare klubb. Långtifrån.

När FotbollDirekt träffar Larsson två dagar före VM-kvalmatchen mot Schweiz beklagar han sig över MFF:s öde där de så sent som i torsdags åkte på pumpen med 3-0 borta mot tjeckiska Viktoria Plzeň i Europa League följt av en förnedrande 5-1-torsk i allsvenskan borta mot Sirius – detta två resultat som laget gjort efter att de sparkat Henrik Rydström efter fiaskosäsongen.

– Det är tragiskt. För mig som har stort MFF-hjärta… det är inte kul att följa det här utifrån. Det är många saker som går snett just nu. Man får fundera på efter säsongen hur de ska gå vidare. Nu avslutade de med Henke (Rydström), men det kan vara större än så, säger Larsson om problemen hos de regerande svenska mästarna som just nu är tabellsjua i årets allsvenska.

Du hade Rydström i ett halvår innan du lämnade för Bundesliga. Vad säger du om att han tvingades lämna?

– Egentligen är det bara synd. När jag hade honom i MFF gick det som bäst, han hade två riktigt bra år men nu kändes det som att det var rätt beslut då det inte funkade, säger Larsson och fortsätter:

– Men någonstans är det bara tråkigt. Jag känner Henke som person och det här var synd för honom, men jag tror att det var nyttigt för klubben.

Larsson berättar att det inte var roligt för honom att sitta framför tv:n och se Sirius göra fem mål på MFF i söndags.

– Jag satt och såg den med min familj. Det var inga fina ord som sades i vardagsrummet. Vi håller på MFF allihopa. Det är bara tråkigt att se. Man förstår inte hur det kan fallera så… det är ju ganska många spelare kvar från förra säsongen som inte får det att funka. Det är bara synd.