Legendarens känga mot AIK: ”Varför löser vi inte det här?”

ÄLVSJÖ. Nils-Eric Johansson är en ikon i det moderna AIK.

Men den tidigare lagkaptenen är inte nöjd med hur saker bedrivs i ”Gnaget”.

– Människorna som är där är ganska bra, men någonstans måste de ta bättre beslut, säger han.

Foto: FotbollDirekt / Mattias Eckerman / Bildbyrån

Med över 350 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan har Nils-Eric Johansson, 45, lämnat AIK. Efter att ett hjärtproblem satte stopp för spelarkarriären inför säsongen 2018 agerade den tidigare ”Gnaget”-kaptenen ungdomstränare i Solnaklubben innan han tvingades lämna AIK i slutet av 2024 efter att kontraktet inte förlängdes.

I dag är 45-åringen sportchef i Älvsjö AIK i södra Stockholm, men känslorna för ”Gnaget” finns fortfarande kvar.

Sedan ”Nisse” Johansson lade skorna på hyllan har AIK dalat i tabellen. 2018 blev ett guldår, men sedan dess har klubben haft det kämpigare. Efter att guldtränarn Rikard Norling fick sparken 2020 har ”Gnaget” varit igenom hela sex olika huvudtränare, och efter en sjundeplats i allsvenskan 2025 har det pratats om att den nuvarande tränaren Mikkjal Thomassen också kommer att få lämna klubben.

Riktar kritik mot AIK

Nu är Nils-Eric Johansson frustrerad över var AIK står.

– Det är frustrerande. Det är svårt att säga exakt varför. Men det är någonstans där uppe som bättre beslut måste tas. Det är inte tränarnas fel. Byter man tränare varje år, ja men vad förväntar man sig? Det är en tuff kultur, säger den tidigare AIK-kaptenen.

Nils-Eric Johansson. Foto: FotbollDirekt / Mattias Eckerman

På vilket sätt?

– Är du bara ärlig så kommer du långt i AIK. Gör du ditt bästa, försöker och är ärlig om det, då kommer ingen gnälla. Då är vinsten inte det viktigaste. Jag tror att många är med där. Jag tror inte att AIK vill vinna matcher på grund av dopad verksamhet, eller vi gör dumma saker. Det finns en jäkla kraft. Vi har ju mest publik fast det inte gå super.

”Måste ta bättre beslut”

Den 45-åriga legendaren riktar skarp kritik mot styrelsen som leder AIK.

– Jag vet inte hur det ser ut bakom väggarna. Jag vet inte hur de har dragit ledningarna. Det gör jag inte. Men ja, det är väl styrelse. Styrelsen väljer sportchef, ledningschef och allt det här, det är massa roller. De får se över det där. Varför löser vi inte det här?

Är det ett för kortsiktigt arbete?

– Jag tror att det finns en långsiktig plan, men du måste ha kortsiktiga framgångar för att nå dit. Det är det som är det svåra. Vi kan säga att 2030 ska allt det här finnas, Skytteholm ska byggas om… Det har vi hört i tio år. Jag tror på det när jag ser det, säger Johansson och fortsätter:

Johansson. Foto: Bildbyrån

– Det är svårt. Människorna som är där är ganska bra, men någonstans måste de ta lite bättre beslut faktiskt.