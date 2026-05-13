Lien jämförs med superstjärnan: ”En liten skillnad”

STOCKHOLM. Kristian Lien har fått en smakstart i Djurgården.

FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist ser likheter med Erling Haaland.

– Det är fina ord, men det är väl en liten skillnad mellan oss, säger Dif-forwarden efter hyllningen.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens nye anfallare Kristian Lien har fått en stark start på säsongen. Norrmannen har svarat för fyra mål och en assist på de inledande sju matcherna i allsvenskan.

Dif kommer senast från en tung derbyseger borta mot AIK. Under lagets onsdagspass var det fortfarande glädje som låg i luften bland de blårandiga spelarna.

– Det är god stämning och så men vi kommer att lägga den matchen bakom oss för att fokusera på nästa men man ska få vara glad ändå, säger Kristian Lien till FotbollDirekt.

Lien menar att det viktigaste är segern och att mål eller en assist inte spelar någon roll när man vinner mot antagonisterna.

– Jag är väldigt glad över att vi vinner så det spelar ingen roll om det är jag som gör mål eller assist. Det viktigaste är att vi får sådana scener som vi fick i söndags. Det är helt fantastiskt, säger han.

Det blev däremot ett framspel för Lien. Anfallaren serverade landsmannen Bo Hegland i vad som blev 4–2-målet till Djurgården och fastställde slutresultatet mot ”Gnaget”.

– Jag tycker att jag spelade en del andra bra bollar till som inte sattes i mål så det var skönt att ”mini-Bosse” hittade mål till slut.

Svaret på hyllningen

I FotbollDirekts nya program Allsvenskan Direkt hyllade reportern Casper Nordqvist Lien för hans viktiga roll som både spelfördelare och uppspelspunkt. Nordqvist jämför honom med en annan norsk forward i Erling Haaland. Manchester City-stjärnan är med och slåss om en Premier League-titel och är den stora stjärnan i det norska landslaget, som är klart för VM.

”Det är en Haaland litegrann i att han är väldigt bra i det felvända spelet men också vass i djupled och stark som en oxe”, förklarade FD-reportern i Allsvenskan Direkt.

När Lien får höra om den stora jämförelsen, efter lagets träningspass, ler han stort och skrattar till.

– Det är fina ord, men det är väl en liten skillnad mellan oss, särskilt med tanke på den snabbheten han har.

Kan du förstå jämförelsen?

– Det är en typisk nummer nio i Norge. De spelar väldigt likt och man har sett mycket av (Haaland) och han är helt fantastisk både i landslaget och allt annat. Man lär sig när man ser på honom.

Se hela första avsnittet av Allsvenskan Direkt här!