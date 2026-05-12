Tokhyllar Dif-stjärnan: ”Det är en Haaland”

Kristian Lien har ersatt August Priske i Djurgården.

FotbollDirekts Casper Nordqvist håller norrmannen som en viktig kugge i ”Blåränderna”.

– Han har allt som man vill ha i en nummer nio-spelare, säger Nordqvist i Allsvenskan Direkt.

Djurgårdens förre anfallare August Priske hade en rakethöst och blev delad skyttekung i allsvenskan i fjol. Inför årets säsong ersattes han med norske Kristian Lien, som även han har hittat rätt i den blårandiga tröjan.

FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist lyfter skillnaderna mellan de två nordiska forwarderna.

– Man måste ju superhylla Bosse Andersson för att han drar fram någon random norrman ur leken för att ersätta August Priske, säger Casper Nordqvist i programmet Allsvenskan Direkt och fortsätter:

– Priske är, just nu, en bättre målskytt i Djurgården men Lien bidrar ju mer i spelet. Han är en buffel, Djurgården kan ju spela upp på honom felvänt konstant. Det är en Haaland litegrann i att han är väldigt bra i det felvända spelet men också vass i djupled och stark som en oxe.

”En supervärvning av Bosse Andersson”

Djurgården kommer senast från en derbyseger borta mot AIK. Då var det Bo Hegland som var den stora hjälten – samtidigt som Nordqvist menar att Lien är den perfekta anfallaren för tränare Jani Honkavaaras filosofi.

– Han har allt som man vill ha i en nummer nio-spelare. Passar ju perfekt in i det här bollskickliga Djurgården. Det är många små killar som Siltanen, Finndell, Hegland och Åslund. De är små tekniska spelare – men att då hela tiden ha en uppspelspunkt i den här norska buffeln då. En supervärvning av Bosse Andersson.

24-åringen har hittills svarat för fyra mål och en assist på sju matcher i allsvenskan. Nordqvist ser Lien mer som en hjälpande spelare än en direkt målskytt.

– Priske mer använd som en målskytt i Djurgården medan Lien…det är kanske inte han som ska göra alla målen. Han är lite mer en nia som hjälper andra att komma till chanser.

