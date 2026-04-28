Lillebror Holmberg: ”Vi kommer inte ha kontakt”

På söndag ställs Anderas Holmbergs Örgryte mot Fredrik Holmbergs Gais.

Då kommer telefonlinjerna mellan bröderna att vara kall.

– Det blir silenzio stampa, säger lillebror Holmberg till GP.

Foto: Bildbyrån

I går tog Örgryte IS mot Degerfors på Gamla Ullevi i allsvenskans femte omgång.

Där skulle Tobias Sana bli stor poängräddare med sitt mål från straffpunkten i den 85:e minuten – vilket innebär att ÖIS nu står noterade för fem poäng på sina fem första allsvenska matcher sedan 2009.

I nästa omgång väntar en speciell match för ”sällskapets” huvudtränare Andreas Holmberg. Detta då hans ställs mot sin storebror och Gais-tränaren Fredrik Holmberg i ett göteborgsderby.

– Jag har varit så jävla inne i den här matchen, så jag har inte fokuserat på det, men jag kommer säkert tänka på det i morgon bitti, berättade Andreas för GP efter gårdagens match.

Fram tills dess kommer det inte att råda särskilt god kontakt mellan de två bröderna.

– Jag tror inte vi kommer ha kontakt den här veckan. Det blir silenzio stampa, säger han och ler.

Veteranen, och poängräddaren, Tobias Sana ser mycket fram emot helgens derby.

– Man måste äta rätt, sova rätt, alla små detaljer. Derbyn lever ju sina egna liv. Det är inte några vanliga matcher. Man måste komma in med energi.

Derbyt mellan Gais och ÖIS har avspark klockan 16.30 på söndag.







