Uppgifter: Barcelona i kontakt med Atletico angående Álvarez

Han är en av Atletico Madrids största stjärnor.

Nu undersöker Barcelona möjligheterna att värva argentinaren.

Det rapporterar ESPN.

Det var inför säsongen 2024 som Julián Álvarez lämnade Manchester City för spel i Atletico Madrid.

Sedan dess har den 26-årige anfallaren varit en av Madrid-klubbens frontfigurer och gjort 48 mål på 104 matcher.

Under den senaste tiden har det spekulerats mycket kring argentinarens framtid, trots att han har ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.

Bland annat har klubbar som Arsenal nämnts som en tänkbar destination för Álvarez under sommaren, men även FC Barcelona.

Nu skriver ESPN att ”Barca” har tagit kontakt med Atletico Madrid för att undersöka möjligheterna kring en värvning av anfallaren. Detta med anledning av att tränaren Hansi Flick har frågat om en ny nummer nio-spelare till nästa säsong, där argentinaren anses vara en ideal kandidat för klubbens offensiv.

Enligt uppgifter har Álvarez en utköpsklausul på 500 miljoner euro, eller 5,4 miljarder kronor.