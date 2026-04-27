”Skriver man på för AIK är man medveten om det”

SOLNA. Två raka förluster och sex poäng upp till serieledande Sirius efter fem omgångar.

Men Kristoffer Nordfeldt räds inte en ökad press utifrån.

– Väljer man att skriva på för AIK är man medveten om trycket, säger landslagsmålvakten efter 0-1 hemma mot MFF.

De hade inför måndagskvällen vunnit sina två hemmamatcher på Nationalarenan.

Men nu lämnade AIK sin borg tomhänta.

Erik Botheim nickade in drabbningens enda mål efter 25 minuter och därmed inkasserade Gnaget andra raka torsken efter 1-2-nederlaget borta mot Degerfors i torsdags.

Själva insatsen mot mesta mästarna MFF tycker däremot Kristoffer Nordfeldt inte var dålig utan veteranen menar i stället att klubben är på rätt håll under nya tränaren José Riveiro.

– Vi har tagit stora steg. Vi bedriver en bra fotboll, men vi vill vinna matcher och är absolut inte nöjda med att förlora. Svart på vitt gäller det att göra mål, då vinner man också matcher, konstaterar målvakten och fortsätter:

– Vi tar oss till mycket bra ytor, speciellt i andra halvlek. Vi etablerar spelet högt och fort, men det är det där sista lilla framför mål att också peta in den.

”I AIK spelar man för att vinna”

AIK har tagit sju poäng på fem matcher och är som tabellsjua redan sex poäng bakom serieledande Sirius.

– Vi hade kunnat komma ifrån matcher med bättre resultat, men sedan har vi också vunnit när vi inte varit tillräckligt bra. Vi är fem matcher in, det är 25 kvar, säger 36-åringen som inte räds en ökad press utifrån efter två förluster på raken.

– I AIK spelar man för att vinna. Väljer man att skriva på för AIK är man medveten om trycket.