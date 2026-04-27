Larsson målskytt – när FCK tog femte raka segern

FC Köpenhamn besegrade Vejle med 3–0.

Jordan Larsson noterades för ett av målen.

Efter en tuff inledning i den danska nedflyttningsserien har FC Köpenhamn ryckt upp sig. Inför måndagens möte med Vejle hade huvudstadsklubben tagit fyra raka segrar.

Nu fortsatte FCK på samma spår. Efter mål av Mohamed Elyounoussi, Viktor Dadason och svenske Jordan Larsson, på straffspark, vann hemmalaget med 3–0.

Segern blev FC Köpenhamns femte raka.