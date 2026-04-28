Uppgifter: Gerrard kan ta över Premier League-klubb

I går sades han vara aktuell för att ta över Bristol City.

Nu skriver Talksport att Steven Gerrard kan ta över Burnley.

Liverpool-ikonen Steven Gerrard har varit utan tränaruppdrag sedan januari 2025 då han fick sparken av Al-Ettifaq i Saudiarabien. Sedan dess har den förre storspelaren kopplats ihop med flera tränarjobb – utan att någonting har blivit konkret.

Så sent som i går, måndag, gjorde uppgifter från silly-journalisten Pete O’Rourke gällande att engelsmannen var aktuell för att ta över Championship-klubben Bristol City – som just nu leds av Roy Hodgson.

Nu skriver sajten Talksport att Gerrard är en tänkbar kandidat till att ta över Premier League-laget Burnley – som kommer att spela andraligan under den kommande säsongen.

Scott Parker, som just nu tränar ”The Clarets”, uppges hänga löst med tanke på att de har åkt ur högstaligan och Gerrard bollas därför upp som en ersättare till honom.

Förutom Al-Ettifaq har Steven Gerrard tidigare basat över klubbar som Aston Villa och Rangers.



