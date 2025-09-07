LISTA: Allsvenska kontrakten som går ut efter säsongen

De stora transferfönstrena har stängt den gångna veckan.

Men tro inte att det är lugn och ro för våra klubbar och deras sportchefer för det.

Nu väntar kontraktsförhandlingar med spelare som sitter på utgående kontrakt och nedan listas alla som ligger i farozonen.

Silly Season och transfersäsongen är så gott som över, men förhandlingar för våra allsvenska klubbar fortsätter ändå.

Härnäst på agendan för våra allsvenska sportchefer lär vara att säkra upp de spelare som sitter på utgående avtal.

FotbollDirekt listar nedan samtliga spelare, klubb för klubb, vars avtal går ut efter säsongen/vid årsskiftet:

Martin Olsson

Johan Dahlin

Oscar Lewicki

Elton Fischerström Opancar

Nahir Besara

Simon Strand

Jacob Ortmark

Foto: Bildbyrån

Marcus Danielson

Albin Ekdal

Tokmac Nguen



Johan Larsson

Jens Thomasen

Daniel Granli

Sotirios Papagiannopoulos

John Guidetti

Thomas Isherwood

Dino Besirovic

Foto: Bildbyrån

Dennis Widgren

Herman Sjögrell



Gustav Svensson

Uba Charles

Adam Petersson

Alexander Johansson

Silas Nwankwo

Ludvig Tidstrand

Tim Malmström

Nabil Bahoui

André Calisir

Eric Björkander

Daleho Irandust

Liam Tahwildaran

Jonas Lindberg

Edvin Bećirović

Peter Abrahamsson

Oscar Jansson

Jacob Barrett Laursen

Filip Helander

Sigge Jansson

Simon Gustafson

Foto: Bildbyrån

Alexander Fransson

Amadeus Sögaard

Christoffer Petersen

Yahya Kalley

Kevin Högg Jansson

Freddy Winsth

Emin Grozdanić

Ajdin Zeljković

Victor Larsson

Matvei Igonen

Sebastian Ohlsson

Dijan Vukojevic

Christos Gravius

Bernardo Morgado

Marcus Godinho

Nasiru Moro

Marcus Olsson

Joel Allansson

Tim Erlandsson

Villiam Granath

Naeem Mohammed

Gustav Friberg

Sebastian Starke Hedlund

Alibek Aliev

Daniel Ljung

Vladimir Rodic

Robin Wallinder

Ivan Kricak

Niklas Söderberg

Raymond Adjei

Lukas Berquist

