LISTA: Allsvenska kontrakten som går ut efter säsongen
De stora transferfönstrena har stängt den gångna veckan.
Men tro inte att det är lugn och ro för våra klubbar och deras sportchefer för det.
Nu väntar kontraktsförhandlingar med spelare som sitter på utgående kontrakt och nedan listas alla som ligger i farozonen.
Silly Season och transfersäsongen är så gott som över, men förhandlingar för våra allsvenska klubbar fortsätter ändå.
Härnäst på agendan för våra allsvenska sportchefer lär vara att säkra upp de spelare som sitter på utgående avtal.
FotbollDirekt listar nedan samtliga spelare, klubb för klubb, vars avtal går ut efter säsongen/vid årsskiftet:
Malmö FF:
Martin Olsson
Johan Dahlin
Oscar Lewicki
Hammarby:
Elton Fischerström Opancar
Nahir Besara
Simon Strand
Jacob Ortmark
Djurgårdens IF:
Marcus Danielson
Albin Ekdal
Tokmac Nguen
IF Elfsborg:
Johan Larsson
Jens Thomasen
Daniel Granli
AIK:
Sotirios Papagiannopoulos
John Guidetti
Thomas Isherwood
Dino Besirovic
IK Sirius:
Dennis Widgren
Herman Sjögrell
IFK Göteborg:
Gustav Svensson
Mjällby AIF:
Uba Charles
Adam Petersson
Alexander Johansson
Silas Nwankwo
Ludvig Tidstrand
Tim Malmström
IF Brommapojkarna:
Nabil Bahoui
André Calisir
Eric Björkander
Daleho Irandust
Liam Tahwildaran
Gais:
Jonas Lindberg
Edvin Bećirović
BK Häcken:
Peter Abrahamsson
Oscar Jansson
Jacob Barrett Laursen
Filip Helander
Sigge Jansson
Simon Gustafson
IFK Norrköping:
Alexander Fransson
Amadeus Sögaard
Christoffer Petersen
Yahya Kalley
Kevin Högg Jansson
IFK Värnamo:
Freddy Winsth
Emin Grozdanić
Ajdin Zeljković
Victor Larsson
Degerfors IF:
Matvei Igonen
Sebastian Ohlsson
Dijan Vukojevic
Christos Gravius
Bernardo Morgado
Marcus Godinho
Nasiru Moro
Halmstads BK:
Marcus Olsson
Joel Allansson
Tim Erlandsson
Villiam Granath
Naeem Mohammed
Gustav Friberg
Östers IF:
Sebastian Starke Hedlund
Alibek Aliev
Daniel Ljung
Vladimir Rodic
Robin Wallinder
Ivan Kricak
Niklas Söderberg
Raymond Adjei
Lukas Berquist
