Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

LISTA: Allsvenska kontrakten som går ut efter säsongen

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

De stora transferfönstrena har stängt den gångna veckan.
Men tro inte att det är lugn och ro för våra klubbar och deras sportchefer för det.
Nu väntar kontraktsförhandlingar med spelare som sitter på utgående kontrakt och nedan listas alla som ligger i farozonen.

Silly Season och transfersäsongen är så gott som över, men förhandlingar för våra allsvenska klubbar fortsätter ändå.
Härnäst på agendan för våra allsvenska sportchefer lär vara att säkra upp de spelare som sitter på utgående avtal.

FotbollDirekt listar nedan samtliga spelare, klubb för klubb, vars avtal går ut efter säsongen/vid årsskiftet:

Malmö FF:

Martin Olsson
Johan Dahlin
Oscar Lewicki

Hammarby:

Elton Fischerström Opancar
Nahir Besara
Simon Strand
Jacob Ortmark

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF:

Marcus Danielson
Albin Ekdal
Tokmac Nguen

IF Elfsborg:

Johan Larsson
Jens Thomasen
Daniel Granli

AIK:

Sotirios Papagiannopoulos
John Guidetti
Thomas Isherwood
Dino Besirovic

Foto: Bildbyrån

IK Sirius:

Dennis Widgren
Herman Sjögrell

IFK Göteborg:

Gustav Svensson

Mjällby AIF:

Uba Charles
Adam Petersson
Alexander Johansson
Silas Nwankwo
Ludvig Tidstrand
Tim Malmström

IF Brommapojkarna:

Nabil Bahoui
André Calisir
Eric Björkander
Daleho Irandust
Liam Tahwildaran

Gais:

Jonas Lindberg
Edvin Bećirović

BK Häcken:

Peter Abrahamsson
Oscar Jansson
Jacob Barrett Laursen
Filip Helander
Sigge Jansson
Simon Gustafson

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping:

Alexander Fransson
Amadeus Sögaard
Christoffer Petersen
Yahya Kalley
Kevin Högg Jansson

IFK Värnamo:

Freddy Winsth
Emin Grozdanić
Ajdin Zeljković
Victor Larsson

Degerfors IF:

Matvei Igonen
Sebastian Ohlsson
Dijan Vukojevic
Christos Gravius
Bernardo Morgado
Marcus Godinho
Nasiru Moro

Halmstads BK:

Marcus Olsson
Joel Allansson
Tim Erlandsson
Villiam Granath
Naeem Mohammed
Gustav Friberg

Östers IF:

Sebastian Starke Hedlund
Alibek Aliev
Daniel Ljung
Vladimir Rodic
Robin Wallinder
Ivan Kricak
Niklas Söderberg
Raymond Adjei
Lukas Berquist

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt