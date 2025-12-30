LISTA: Årets bästa tifon 2025 – ”Det bästa på länge”

Den svenska fotbollsåret 2025 lider mot sitt slut.

I de svenska ligorna har det bjudits på flera tifon från klubbarnas kortsidor.

FotbollDirekt har listat de tio bästa från det gångna året.

Den svenska fotbollen har många brister. Tifoverksamheten är inte en av dem.

Allsvenskan, superettan och damallsvenskan är över sedan någon månad tillbaka och vi har bjudits på flera högklassiga, häftiga och innovativa tifon från klubbarna. FotbollDirekt har listat de tio bästa från det gångna fotbollsåret.