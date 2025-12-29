LISTA: Här är allsvenskans fem bästa nyförvärv år 2025

Allsvenskan 2025 blev ett bra år för vissa – och sämre för andra.

Somliga nyförvärv lyckades inte med att införliva förväntningarna – medan andra gjorde succé.

Här är fem spelare som tog allsvenskan med storm under sitt första år.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har vunnit sitt första SM-guld, och detta i stor stil. Hammarby har slutat på en andraplats och Gais strax därefter.

I botten vinkade vi farväl till IFK Värnamo och Östers IF – innan även IFK Norrköping trillade ur serien via kval.

Inför den gångna allsvenska säsongen värvades flera spännande förmågor till de 16 klubbar som skulle göra upp om tre poäng i 30 omgångar. Somliga lyckades sämre, andra klart mycket bättre. Därför har FotbollDirekt sammanställt en lista med fem spelare som gjorde succé under sitt första år i allsvenskan – utan någon inbördes ordning.

Ibrahim Diabate

Ibrahim Diabate. Foto: Bildbyrån

Med ett ynka mål i allsvenskan för Västerås SK värvades Ibrahim Diabate till Gais inför den gångna säsongen. Många, inklusive jag, undrade vad i allsin dar det var frågan om.

Den 26-årige ivorianen hade inte visat upp någonting som tydde på att det skulle lossna i “Makrillarna”. Då passade Diabate på att göra precis som Gais – och överraska alla.

18 mål på 29 allsvenska matcher och en delad skytteligaseger talar för sig själv. Ibrahim Diabate tog allsvenskan med storm och det ska mycket till att vi får se honom i den grönsvarta tröjan även nästa år.

Robbie Ure

Robbie Ure. Foto: Bildbyrån

När IK Sirius presenterade värvningen av Robbie Ure, 21, från Anderlechts andralag var det många som hajade till och ryckte på ögonbrynen.

Skulle Uppsala-klubben, för tredje gången i rad, träffa rätt på en anfallsvärvning efter att Wessam Abou Ali och Yousef Salech sålts vidare för stora summor?

Jajamän. Skotten var inte bara stor och stark. Han skulle även visa sig vara målfarlig och bidra med elva mål i ett lag som stundom brottades i botten av tabellen.

Med sin orädda spelstil och näsa för mål, som ibland kan resultera i “otroligt fula grismål” passade Ure perfekt in i Jonthan Ederströms truppbygge och kommer högst troligt att resultera i en ny storförsäljning. Däremot tror jag att han kommer att spela minst ett halvår till i allsvenskan, då han fortsatt har mer att ge.

Sebastian Tounekti

Sebastian Tounekti. Foto: Bildbyrån

Av alla nyförvärv som har gjort stor succé under årets allsvenska säsong sticker en spelare ut.

Han heter Sebastian Tounekti, kommer från Norge men spelar för Tunisien och värvades till Hammarby från Haugesund.

Därefter dröjde inte 23-åringen med att visa upp sin snabbhet, kvaliteter i en- mot en-spelet och sitt frenetiska sätt att spela fotboll.

Blixtsuccén innebar två mål och fem assist i allsvenskan från sin ytterposition. Sedan var han borta från Bajen efter sju månader i Sverige. Detta då han, under transferfönstrets sista dag, såldes till Celtic för drygt 70 miljoner kronor och bidrog med 55 miljoner kronor till den grönvitas kassan – då han rapporteras ha köpts loss för 15 miljoner.

Victor Lind

Victor Lind. Foto: Bildbyrån

Det är sällan Brommapojkarna värvar spelare som känns någorlunda etablerade i allsvenskan. Därför var det uppfriskande när de rödsvarta från Västerort presenterade Victor Lind, 22, som nyförvärv från FC Midtjylland.

Den danske yttern hade inte bara spelat för storklubben Midtjylland utan även varit utlånad till IFK Norrköping där han gjorde sex mål och en assist under säsongen 2023.

Hur bra skulle då den aviga kantspelaren kunna bli i BP? Kolossalt bra.

Enligt mitt tycke finns det få spelare i serien som har en lika hög högstanivå som Lind. När han får vara skadefri och är sitt bästa jag är han helt enkelt för bra för allsvenskan.

Det vittnar inte minst hans tio mål och fyra assist för bottenlaget från Bromma om. Enligt Sportbladet ska Malmö FF ha visat intresse för BP:s fixstjärna, och en sådan typ av övergång hade inte kommit som någon chock för mig. Detta trots att han skulle kunna fylla ett par skor i mer ansedda ligor.

Tobias Heintz

Tobias Heintz. Foto: Bildbyrån

Med spel i BK Häcken för drygt två år sedan hade många adekvat koll på IFK Göteborgs vinterförvärv från bulgariska CSKA Sofia – Tobias Heintz.

Att han däremot skulle inleda med tre mål på fyra matcher i svenska cupen och redan då se ut att ha prickat formen kom åtminstone som en överraskning för mig.

Spolar vi fram ytterligare åtta månader efter Blåvitts uttåg mot Malmö FF i cupsemifinalen landade den 27-årige norrmannen in på hela 20 poäng, varav 17 i allsvenskan.

Det är dock inte bara i poängprotokollet som Heitnz har utmärkt sig. Han har, tillsammans med spelare som Max Fenger, David Kruse, Elis Bishesari, Noah Tolf och ett gäng till lyft det sätt som ”Änglarna” spelar vilket tog dem till en fjärdeplats i högstaserien.

Tobias Heintz är en juvel som blir svår att behålla för de blåvita, men gör man det sitter man inne på en av seriens bästa spelare nästa år.