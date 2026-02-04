Listan: Där är Hammarby bättre än Liverpool

Världens 915 bäst spelande fotbollslag är rankade av CIES.

På plats 15 hittar vi Hammarby.

Foto: Bildbyrån

REPORTER: JAKOB BERGELV

Kim Hellbergs Hammarby gjorde flest mål i serien 2025 och stod för en progressiv fotboll som antagligen hade resulterat i SM-guld om det inte vore för sagan om Mjällby AIF.

Men Hammarby kan trots det titulera sig själva som världens 15:e bäst spelande fotbollslag. Enligt siffror från CIES Football Observatory är ”Bajen högre rankat än klubbar som Juventus, Napoli och Liverpool.

Rankningen sammanställs genom att mäta fyra variabler från den senaste hela säsongen. Dessa är: hur korta passningar laget slår, hur snabbt laget passar bollen, bollinnehav samt hur ofta laget har bollen vid fötterna i den sista tredjedelen.

Genom att sammanställa dessa variabler får varje lag ett index som visar hur ”ball-friendly” man har varit under den senaste säsongen. För Hammarbys del ligger indexet på 83,3 av maximala 100. Det gör att Bajen enligt mättningen är världens 15:e ”bollvänligaste” lag.

Listan toppas av Bayern München, tätt följt av Paris Saint-Germain och Barcelona. Det näst-bästa svenska laget hittar vi på en 29:e plats, i form av Malmö FF. Därefter tillkommer Landskrona Bois på plats 31 och BK Häcken på plats 67.

Topp 15

1: Bayern München, 100,00

2: Paris Saint-Germain, 98,9

3: Barcelona, 98,6

4: Bayer Leverkusen, 95,3

5: Columbus Crew, 94,9

6: Manchester City, 92,0

7: Nordsjælland, 90,9

8: St-Etienne, 88,8

9: Celtic, 88,7

10: Olympique Marseille, 86,7

11: Braga, 86,4

12: Bodø/Glimt, 84,4

13: Al-Ittihad, 84,0

14: Real Madrid, 84,0

15: Hammarby, 83,3

Svenska lagens ranking

29: Malmö FF, 79,8

31: Landskrona Bois, 79,6

67: BK Häcken, 71,7

110: Mjällby AIF, 67,2

130: Örgryte IS, 65,4

146: Sandvikens IF, 63,9

168: IK Brage, 62,4

176: Djurgårdens IF, 62,1

178: Kalmar FF, 62,0

188: Örebro SK, 60,8

217: Västerås SK, 59,6

274: Gais. 56,6

279: IK Sirius, 56,3

295: IFK Göteborg, 55,8

347: IFK Norrköping, 52,7

363: IF Elfsborg, 52,0

376: Östersunds FK, 51,5

387: Degerfors IF, 51,1

440: IK Oddevold, 48,8

450: GIF Sundsvall, 48,5

464: IFK Värnamo, 47,6

489: Trelleborgs FF, 46,6

575: AIK, 43,0

594: Helsingsborgs IF, 42,1

602: Östers IF, 41,6

628: IF Brommapojkarna, 40,1

657: Varbergs Bois, 39,0

687: Falkenbergs FF, 37,4

755: Halmstads BK, 33,7

794: Umeå FC, 31,1

836: Utsiktens BK, 27,6