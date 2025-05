Listan: Här är allsvenska tränarna med högst poängsnitt

Mikkjal Thomassen har gjort stor succé i AIK.

Den färöiske tränaren är den allsvenske tränaren som har tagit flest poäng per match.

FotbollDirekt har sammanställt hela listan över de allsvenska tränarnas poängsnitt.

Det var i juli 2024 som AIK meddelade att den tidigare tränaren Henning Bergs ersättare hette Mikkjal Thomassen, var 48 år gammal och anslöt senast från norska Fredrikstad. Sedan dess har den färöiske tränaren gjort succé i svartgult. Thomassen tog AIK från kris till en tredjeplacering i fjol, och denna säsong är ”Gnaget” fortsatt obesegrade och ligger på delad förstaplats i allsvenskan tillsammans med Mjällby AIF efter sju spelade omgångar.

Sedan han anslöt till AIK för nästan ett år sedan är Mikkjal Thomassen den allsvenske tränaren som har tagit absolut flest poäng per match. Färöingen har noterats för totalt 51 poäng på 23 matcher; ett poängsnitt på 2,22 poäng per match.

Tvåa på listan är den tvåfaldige Malmö FF-guldtränaren Henrik Rydström, som på 67 matcher för MFF har snittat 2,09 poäng per match.

Se hela listan:

Tränare Lag Matcher Poäng per match Mikkjal Thomassen AIK 23 2,22 Henrik Rydström Malmö FF 67 2,09 Kim Hellberg Hammarby IF 37 1,89 Oscar Hiljemark IF Elfsborg 25 1,68 Ulf Kristiansson & Fredrik Landén IF Brommapojkarna 6 1,67 Anders Torstensson Mjällby AIF 103 1,53 Fredrik Holmberg Gais 37 1,49 William Lundin Degerfors IF 7 1,43 Jens Gustafsson BK Häcken 7 1,43 Jani Honkavaara Djurgårdens IF 6 1,33 Martin Falk IFK Norrköping 7 1,29 Johan Lindholm Halmstads BK 17 1,12 Stefan Billborn IFK Göteborg 25 1,08 Andreas Engelmark IK Sirius 7 0,86 Martin Foyston Östers IF 7 0,43 Juan Robledo IFK Värnamo 1 0

Värt att notera är att IF Brommapojkarnas nya tränarduo, Ulf Kristiansson och Fredrik Landén, har tagit femte flest poäng per match av alla nu aktiva tränare för sina respektive klubbar. Duon har snittat 1,67 poäng på sina sex inledande matcher som BP-tränare. Samtidigt niondeplacerade IFK Göteborg-tränaren Stefan Billborn den som har snittat färde flest poäng per match (1,08).