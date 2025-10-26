LIVE: AIK – BK Häcken

AIK tar emot BK Häcken hemma på Strawberry Arena.

Hemmalaget jagar viktiga poäng i jakten på Europa-platserna.

Följ matchen med vår reporter här!



AIK tar emot BK Häcken hemma på Strawberry Arena under söndagseftermiddagen.

Hemmalaget jagar Europaplatser och Varje poäng är nu avgörande för att hålla drömmen vid liv.

Gästande BK Häcken, som ligger på en stabil mittenplacering, lär dock inte ge bort något gratis.

BK Häcken saknar Silas Anderson som inte kommer till spel på grund av skada. AIK får tillbaka flera nyckelspelare från avstängning. Samtidigt saknas Zadok Yohanna som är ny på skadelistan.