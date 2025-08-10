Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

LIVE: AIK – Djurgården

  • Author image

    Casper Nordqvist

    • Reporter

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    AIK tar emot ärkerivalen Djurgården i allsvenskan.
    Följ det stekheta Stockholmsderbyt här och chatta med vår reporter på plats på Strawberry arena.

    Video

    Mattiasson om första halvåret i Djurgården: ”Älskar öppenheten”

    Det är dags för säsongens andra tvillingderby när AIK tar emot Stockholmsrivalen Djurgården hemma på Strawberry arena i Solna. Det väntas bli en publikfest på Nationalarenan med upp emot 50 000 åskådare.

    Årets första derby, som spelades på 3Arena i början av maj, slutade 1–1 efter ett sent kvitteringsmål av gästande AIK.

    För femteplacerade ”Gnaget” står viktiga poäng i toppstriden på spel, och vid en seger går AIK om Malmö FF och upp på en fjärdeplats i tabellen. Djurgården har möjlighet att klättra från en åttondeplats och förbi IFK Göteborg på sjundeplats (om ”Blåvitt” förlorar derbyt mot Gais i morgon, måndag).

    Matchen streamas på HBO Max och TV4-play. Här kan du se FotbollDirekts guide till TV-sändningarna av derbyt.

    Derbyt startar klockan 14:00.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt