LIVE: AIK – Djurgården

AIK tar emot ärkerivalen Djurgården i allsvenskan.

Följ det stekheta Stockholmsderbyt här och chatta med vår reporter på plats på Strawberry arena.

Det är dags för säsongens andra tvillingderby när AIK tar emot Stockholmsrivalen Djurgården hemma på Strawberry arena i Solna. Det väntas bli en publikfest på Nationalarenan med upp emot 50 000 åskådare.

Årets första derby, som spelades på 3Arena i början av maj, slutade 1–1 efter ett sent kvitteringsmål av gästande AIK.

För femteplacerade ”Gnaget” står viktiga poäng i toppstriden på spel, och vid en seger går AIK om Malmö FF och upp på en fjärdeplats i tabellen. Djurgården har möjlighet att klättra från en åttondeplats och förbi IFK Göteborg på sjundeplats (om ”Blåvitt” förlorar derbyt mot Gais i morgon, måndag).

Matchen streamas på HBO Max och TV4-play. Här kan du se FotbollDirekts guide till TV-sändningarna av derbyt.

Derbyt startar klockan 14:00.