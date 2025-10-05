Prenumerera

LIVE: AIK – IFK Värnamo

Botten mot toppen i Solna.
AIK mot IFK Värnamo på Strawberry arena.
AIK slåss som bekant om en Europaplats till nästa säsong, medan dagens motståndare IFK Värnamo är piskade att vinna, för att hålla lilla hoppet om nytt allsvenskt kontrakt vid liv.
AIK
1 Halvlek
2
3
IFK Värnamo
Erik Flataker
( 62′)
Erik Flataker
( 82′)
Rufai Mohammed
( 15′)
Otso Liimatta
( 19′)
Mohammad Alsalkhadi
( 27′)
Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:56 PM

Häng med på sajten under eftermiddagen och kvällen för efterspelet härifrån Solna. 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:56 PM

SLUT! Värnamo vinner med 3-2, en tung smäll för AIK som nu tappat Europaplatsen till Gais 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:49 PM

91′ AIK trycker på nu. Sex tilläggsminuter totalt har annonserats. 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:48 PM

Här har ni andra reduceringen från Flataker, för övrigt 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:47 PM

90′ Inhoppande Marcus Antonsson nära att göra självmål för Värnamo efter en AIK-frispark, men rensningen mot eget mål går över och efterföljande AIK-hörna blir resultatlös. 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:40 PM

Besirovic fram till Flataker som enkelt rakar in sitt andra mål för dagen. Succéinhopp av norrmannen! 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:40 PM

82′ MÅÅÅÅÅÅL! AIK kommer närmare, det är reducerat på nytt 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:33 PM

20 331 på Nationalarenan annonseras samtidigt som Simon Thern byts in i spel för sitt älskade IFK Värnamo. Thern som spelade i Gnaget 2017 har haft en jobbig säsong i år, vilket i och för sig hela Värnamo haft. 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:28 PM

69′ Ayari som byttes in tidigt i matchen byts nu ut igen. I stället med Axel Kouame – som själv nyligen var med om att först bytas in och sedan ut i AIK-tröjan. 

Casper Nordqvist
October 5, 2025 at 01:23 PM
