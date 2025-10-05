LIVE: AIK – IFK Värnamo
Botten mot toppen i Solna.
AIK mot IFK Värnamo på Strawberry arena.
Följ matchen live med FotbollDirekt.
AIK slåss som bekant om en Europaplats till nästa säsong, medan dagens motståndare IFK Värnamo är piskade att vinna, för att hålla lilla hoppet om nytt allsvenskt kontrakt vid liv.
FotbollDirekt är på plats och liverapporterar matchen.
Häng med på sajten under eftermiddagen och kvällen för efterspelet härifrån Solna.
SLUT! Värnamo vinner med 3-2, en tung smäll för AIK som nu tappat Europaplatsen till Gais
91′ AIK trycker på nu. Sex tilläggsminuter totalt har annonserats.
Här har ni andra reduceringen från Flataker, för övrigt
90′ Inhoppande Marcus Antonsson nära att göra självmål för Värnamo efter en AIK-frispark, men rensningen mot eget mål går över och efterföljande AIK-hörna blir resultatlös.
Besirovic fram till Flataker som enkelt rakar in sitt andra mål för dagen. Succéinhopp av norrmannen!
82′ MÅÅÅÅÅÅL! AIK kommer närmare, det är reducerat på nytt
20 331 på Nationalarenan annonseras samtidigt som Simon Thern byts in i spel för sitt älskade IFK Värnamo. Thern som spelade i Gnaget 2017 har haft en jobbig säsong i år, vilket i och för sig hela Värnamo haft.
69′ Ayari som byttes in tidigt i matchen byts nu ut igen. I stället med Axel Kouame – som själv nyligen var med om att först bytas in och sedan ut i AIK-tröjan.
