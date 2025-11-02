LIVE: Djurgården – IFK Göteborg

Kampen om Europaplatserna lever.

Djurgården tar emot IFK Göteborg på 3 Arena.

Följ matchen med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist!

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan går mot sitt slut. Samtidigt som Mjällby har säkrat guldet, och Hammarby andraplatsen, lever det i kampen om Europaplatserna.

Under söndagen tar Djurgården emot IFK Göteborg på 3 Arena i Stockholm. På 3 Arena är ”Blåränderna” obesegrade mot Blåvitt.

Följ matchen live med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist på plats!