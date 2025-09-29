Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Djurgårdens IF – IK Sirius

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Under måndagskvällen tar Djurgårdens IF mot IK Sirius.
Detta i den 25:e allsvenska omgången.
Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekt!

Efter 24 allsvenska omgångar har Djurgårdens IF spelat in 38 poäng och befinner sig, i skrivande stund, på en sjundeplats i serien.

IK Sirius har i sin tur spelat in 26 poäng och är just nu fyra poäng från kvalplatsen.

Således står mycket på spel för Uppsala-laget som reser till Stockholm för att möta Blåränderna på 3Arena. Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist.

Djurgårdens IF
Slut
8
2
IK Sirius
August Priske
( 5′)
Mikael Anderson
( 10′)
August Priske
( 19′)
Jeppe Okkels
( 39′)
Tokmac Nguen
( 64′)
Mikael Anderson
( 67′)
August Priske
( 72′)
Bo Hegland
( 87′)
Isak Bjerkebo
( 29′)
Leo Walta
( 61′)
5
August Priske
10
Mikael Anderson
19
August Priske
29
Isak Bjerkebo
39
Jeppe Okkels
61
Leo Walta
64
Tokmac Nguen
67
Mikael Anderson
72
August Priske
87
Bo Hegland
Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:53 PM
Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:53 PM
Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:52 PM

Slut! Djurgården vinner med 8-2. Jag upprepar… 8-2! 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:48 PM
Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:48 PM

87′ Bo Hegland med första allsvenska målet för Djurgården. 8-2! 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:40 PM

80′ Piotr Johansson byts in inför 16 248 åskådare, högerbackens blott tredje framträdande sedan återkomsten i somras efter den ettåriga frånvaron efter korsbandsskadan. Stora applåder vid inhoppet förstås. Ut gick Theo Bergvall. 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:39 PM

Priskes tredje för kvällen såg ut så här. Fint förarbete av Ekdal och Anderson. 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:30 PM

72′ MÅÅÅÅÅÅL! Det är fullständig slakt. Priske nickar in 7-2 – dansken med hattrick i kväll. Ett mål ifrån delad skytteligaledning nu. 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:29 PM

6-2-målet kanske ännu vackrare! Siltanens kross fram till Nguen och så passningen in till Anderson som kom rusande som rena furien! 

Casper Nordqvist
September 29, 2025 at 06:27 PM

Vilket anfall av Djurgården som ledde fram till 5-2. Fallenius, Priske, Fallenius och så mål Tokmac. 

