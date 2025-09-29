LIVE: Djurgårdens IF – IK Sirius
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under måndagskvällen tar Djurgårdens IF mot IK Sirius.
Detta i den 25:e allsvenska omgången.
Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekt!
Efter 24 allsvenska omgångar har Djurgårdens IF spelat in 38 poäng och befinner sig, i skrivande stund, på en sjundeplats i serien.
IK Sirius har i sin tur spelat in 26 poäng och är just nu fyra poäng från kvalplatsen.
Således står mycket på spel för Uppsala-laget som reser till Stockholm för att möta Blåränderna på 3Arena. Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist.
Slut! Djurgården vinner med 8-2. Jag upprepar… 8-2!
87′ Bo Hegland med första allsvenska målet för Djurgården. 8-2!
80′ Piotr Johansson byts in inför 16 248 åskådare, högerbackens blott tredje framträdande sedan återkomsten i somras efter den ettåriga frånvaron efter korsbandsskadan. Stora applåder vid inhoppet förstås. Ut gick Theo Bergvall.
Priskes tredje för kvällen såg ut så här. Fint förarbete av Ekdal och Anderson.
72′ MÅÅÅÅÅÅL! Det är fullständig slakt. Priske nickar in 7-2 – dansken med hattrick i kväll. Ett mål ifrån delad skytteligaledning nu.
6-2-målet kanske ännu vackrare! Siltanens kross fram till Nguen och så passningen in till Anderson som kom rusande som rena furien!
Vilket anfall av Djurgården som ledde fram till 5-2. Fallenius, Priske, Fallenius och så mål Tokmac.
Den här artikeln handlar om: