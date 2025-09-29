LIVE: Djurgårdens IF – IK Sirius

Under måndagskvällen tar Djurgårdens IF mot IK Sirius.

Detta i den 25:e allsvenska omgången.

Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekt!

Efter 24 allsvenska omgångar har Djurgårdens IF spelat in 38 poäng och befinner sig, i skrivande stund, på en sjundeplats i serien.

IK Sirius har i sin tur spelat in 26 poäng och är just nu fyra poäng från kvalplatsen.

Således står mycket på spel för Uppsala-laget som reser till Stockholm för att möta Blåränderna på 3Arena. Matchen följer du med fördel live med FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist.