LIVE: Följ Allsvenskans stora pris
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. Det är galadags.
I Solna, Stockholm prisas allsvenskans bästa spelare.
Följ Allsvenskans Stora Pris på FotbollDirekt.
Under onsdagskvällen kommer de allra bästa i allsvenskan 2025 att prisas på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris.
Under kvällen ska pris för årets målvakt, back, mittfältare, forward, tränare och unga spelare delas ut. Dessutom ska spelaren som har varit individuellt bäst i hela serien prisas.
FotbollDirekt är på plats i Solna för att följa galan, och i vår livebevakning kommer ni att kunna följa med under hela kvällen. Ni kan dessutom livechatta med vår reporter på plats och få svar på alla era frågor och funderingar.
Nomineringarna:
Årets målvakt:
- Elis Bishesari, IFK Göteborg
- Noel Törnqvist, Mjällby AIF
- Warner Hahn, Hammarby
Årets back:
- Elliot Stroud, Mjällby AIF
- Herman Johansson, Mjällby AIF
- Victor Eriksson, Hammarby
Årets mittfältare:
- Gustav Lundgren, GAIS
- Leo Walta, IK Sirius
- Nahir Besara, Hammarby
Årets forward:
- Abdoulie Manneh, Mjällby AIF
- August Priske, Djurgården
- Ibrahim Diabate, GAIS
Årets tränare:
- Anders Torstensson, Mjällby AIF
- Fredrik Holmberg, GAIS
- Kim Hellberg, Hammarby
Årets unga spelare:
- Bleon Kurtulus, Halmstads BK
- Ludwig Malachowski Thorell, Mjällby AIF
- Noah Tolf, IFK Göteborg
Årets bästa spelare:
- Herman Johansson, Mjällby
- Nahir Besara, Hammarby
- Noel Törnqvist, Mjällby
Den här artikeln handlar om: