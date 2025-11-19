SOLNA. Det är galadags.

I Solna, Stockholm prisas allsvenskans bästa spelare.

Allsvenskans Stora Pris

Under onsdagskvällen kommer de allra bästa i allsvenskan 2025 att prisas på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris.

Under kvällen ska pris för årets målvakt, back, mittfältare, forward, tränare och unga spelare delas ut. Dessutom ska spelaren som har varit individuellt bäst i hela serien prisas.

FotbollDirekt är på plats i Solna för att följa galan

Nomineringarna:

Årets målvakt:

Elis Bishesari, IFK Göteborg

Noel Törnqvist, Mjällby AIF

Warner Hahn, Hammarby

Årets back:

Elliot Stroud, Mjällby AIF

Herman Johansson, Mjällby AIF

Victor Eriksson, Hammarby

Årets mittfältare:

Gustav Lundgren, GAIS

Leo Walta, IK Sirius

Nahir Besara, Hammarby

Årets forward:

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

August Priske, Djurgården

Ibrahim Diabate, GAIS

Årets tränare:

Anders Torstensson, Mjällby AIF

Fredrik Holmberg, GAIS

Kim Hellberg, Hammarby

Årets unga spelare:

Bleon Kurtulus, Halmstads BK

Ludwig Malachowski Thorell, Mjällby AIF

Noah Tolf, IFK Göteborg

Årets bästa spelare: