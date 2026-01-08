Lösningen på Djurgårdens problem: ”Han är fine med det”

STOCKHOLM. Keita Kosugi har lämnat Djurgården. I truppen finns ingen naturlig vänsterback.

Lösningen? Att flytta över högerfotade Theo Bergvall.

– Han är helt fine med det, säger tränaren Jani Honkavaara.

Foto: Bildbyrån

Nyligen stod det klart att Keita Kosugi säljs till Frankfurt i en affär som uppges ge Djurgården omkring 60 miljoner kronor.

I truppen finns ingen naturlig vänsterback, men däremot tre högerbackar i Adam Ståhl, Piotr Johansson och Theo Bergvall.

Lösningen på vänsterbacksproblematiken? Att flytta över Bergvall till vänster. Det bekräftar tränaren Jani Honkavaara.

– Theo gjorde det bra ifrån sig där förra året när Keita var iväg på U20-VM. Det är inga problem, säger Honkvaara när FotbollDirekt frågar hur han ser på att ha en högerfotad vänsterback.

Hur ser Bergvall själv på att flytta över?

– Han är helt fine med det. Han är en ung kille och ser många möjligheter med det här, säger Honkavaara som belyser utlänningskvoten som ett extra skäl till att spela Bergvall som vänsterback i stället för att värva in utifrån.

Foto: Bildbyrån

– Vi har våra ögon öppna på vänsterbacksmarknaden, men vi behöver svenskar, så det är inte lätt. Vi har många utlänningar så det är lite trixigt. Vi behöver tänka på att ha tillräckligt med svenska spelare för att inte hamna i samma situation med för många utlänningar.