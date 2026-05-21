Lyfter avsaknaden av MFF-stjärnan: ”Vad håller ni på med?”

Malmö FF har åkt på tre raka förluster.

Nu vill FotbollDirekts Fredrik De Ron och Mattias Eckerman se en förbättring.

– Det krävs en uppryckning, säger Eckerman i Allsvenskan Direkt.

– Det här är Malmö FF vi pratar om, konstaterar De Ron.

Det blev ett nytt bottennapp för Malmö FF när de gästade Hammarby IF på 3 Arena i helgen. Slutresultatet skrevs till 4–1 och nu riktar FotbollDirekts Fredrik De Ron och Mattias Eckerman kritik mot laget.

De Ron ställer sig frågande till MFF-spelarnas inställning efter förlusten.

– Det här är Malmö FF vi pratar om, det här är inte BP som kan vara nöjda med att ha gjort en bra match mot Hammarby men torskar ändå, säger han i Allsvenskan Direkt.

Lagets kapten Pontus Jansson har sedan tidigare varit skadad och kommer att missa resten av säsongen. Ett spelartapp som inte bara har sportsligt betydelse, menar de Ron.

– Det är Malmö FF som blir krossade och förödmjukade. De ska vara helt vansinniga. Där tror jag att när Pontus Jansson saknas blir det ett jättetapp. Alla vet att det är en bra fotbollsspelare och en väldigt bra ledare – men jag tror inte att han hade tillåtit det att se ut på det här sättet. Kanske att Malmö hade torskat matchen 4–1 men han hade gått till de här spelarna och frågat: Vad är det ni håller på med?

”Ta ansvar”

Eckerman är samtidigt osäker på det tillfälliga kaptensvalet i Skåneklubben.

– Haksabanovic som kapten, är det ett kaptensämne… så kritiserad som han var förra året. Han går också ut efter matchen och börjar snacka om tajt spelschema och att det inte är till deras fördel, säger han och avslutar:

– Ta ansvar. Stå där och säg att det här var alldeles för dåligt, vi är för dåliga just nu. Vi är inte där vi vill vara, vi är inte där våra supportrar förväntar sig att vi ska vara. Det krävs en uppryckning och om det sker med Ramirez på tränarbänken är jag ganska tveksam till.

Malmö FF ligger på en åttonde plats i allsvenskan och ställs härnäst mot VSK på söndag.

