Blågult-kaptenens glädje efter EL-titeln: ”Fantastiskt”

I går vann Aston Villa sin första titel i Europa League.

Då var glädjen påtaglig hos Victor Nilsson Lindelöf.

Efter två snabba mål inför halvtidsvilan såg Morgan Rogers till att avgöra matchen mellan Freiburg och Aston Villa sju minuter in i den andra akten.

Vinsten var heller ingen vanlig sådan då den innebar att Aston Villa säkrade sin första Europa League-titel i klubbens historia.

Detta gjorde man även med en svensk på planen, i form av landslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, som rankar upplevelsen högt.

– Detta är definitivt högt uppe. En otrolig känsla att vara här, att vinna, att vara här med supportrarna och min familj. Det är fantastiskt, sade Nilsson Lindelöf i Disneys sändning.

Kring det faktum att hans tränare, Unai Emery, säkrade sin andra titel i EL-sammanhang säger svensken:

– Jag vet att han har vunnit turneringen flera gånger tidigare så det kändes bra, och uppenbarligen vann vi idag.

Förra året vann Tottenham Hotspur samma titel, med svenskarna Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski i laget. Året innan var det Atalanta som vann, med Isak Hien och Emil Holm.



