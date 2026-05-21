Uppgifter: Sporting redo att betala 100 miljoner för Andersen

Silas Andersen närmar sig en övergång till Sporting Lissabon.

Det skriver portugisiska A Bola – som menar att storklubben är redo med stora pengar för Häcken-stjärnan.

Det var tidigare i veckan kom de första uppgifterna om att klubbar som FC Köpenhamn, Wolverhampton, FC Köln och Trabzonspor har fått konkurrens om BK Häcken-stjärnan Silas Andersen.

Då gjorde portugisiska media gällande att storklubben Sporting Lissabon hade med den danska mittfältaren på en lista över eventuella sommarförvärv. Därefter redogjorde nya rapporter för att Lissabon-klubben hade tagit en första kontakt med ”Getingarna” angående en eventuell övergång.

Nu skriver tidningen A Bola att Sporting hoppas kunna slutföra en affär med Andersen och Häcken samt att de är beredda att betala sju till nio miljoner euro – eller 76 till 97 miljoner kronor. Däremot väntas övergångssumman landa på strax under tio miljoner euro, enligt uppgifterna.

Sedan tidigare har uppgifter gjort gällande att Häcken kräver drygt 70 miljoner kronor för att sälja den danska mittfältaren – vars avtal sträcker sig fram till 2029.