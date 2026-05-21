Spansk media: Så mycket kräver Celta Vigo för Swedberg

Williot Swedberg gör succé med Celta Vigo.

Skulle en annan klubb vilja köpa svensken kommer det att kosta.

Enligt Galicia Press kräver La Liga-klubben omkring 300 miljoner kronor.

Beskedet kom som en chock för somliga. När Graham Potter tog ut sin VM-trupp saknades inte bara stjärnor som Hugo Larsson och Roony Bardghji. Även Celta Vigo-yttern Williot Swedberg utelämnades, trots att han var med i playoff-truppen i mars.

I Spanien har dock Swedberg trummat på och står totalt sett noterad för tio mål och sju assist på 40 matcher för La Liga-klubben.

Succén till trots behöver inte svensken bli kvar i klubben över sommaren. Enligt tidigare rapporter uppges Vigo-klubben behöva sälja spelare under sommarfönstret, och Swedberg kan vara en av dessa.

Då kommer en köpande klubb behöva betala omkring 300 miljoner kronor, enligt Galicia Press. De skriver även att intresset för yttern är stort.

Kvar återstår att se vad som händer med 22-åringen i sommar. Sportbladet har tidigare rapporterar att flera klubbar i England och Tyskland följer svensken.