Mållöst i Borås – Elfsborg och MFF delade på poängen

Elfsborg och Malmö FF spelade 0–0 på Borås Arena.

Det blev ont om målchanser, men gott om känslor.

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Elfsborg kom till matchen i bra form efter 2–2 borta mot Sirius, medan Malmö FF ville ta revansch efter förlusten med 0–1 mot Häcken. Ingen av dem lyckades dock ta tre poäng.

MFF hade initiativet i början, men det första stora frågetecknet stod Elfsborg för. Momoh Kamara tog sig nästan förbi Busanello på högerkanten och föll i straffområdet, men domaren Granit Maqedonci blåste inte.

– Nej, ingen straff, det är en liten knuff, sa TV4-experten Simon Thern.

Det var 0–0 i halvtid, och ingen av spelarna var särskilt nöjd.

I andra halvlek var Elfsborg nära att göra mål när Ari Sigurpálsson nästan skruvade in bollen bakom Robin Olsen.

I slutminuterna hettade det till. Anders Christiansen, som hade kommit in i halvtid, tacklade Alexander Jensen och hamnade sedan i bråk med Elfsborgs manager Björn Hamberg. Flera spelare rusade dit, och Christiansen fick gult kort.