Mållöst mellan BP och Häcken

BK Häcken fick aldrig hål på BP på Grimsta.

Matchen slutade 0–0.

Därmed bröts Häckens svit med fem raka segrar.

Foto: Bildbyrån

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Det saknades inte målchanser när Häcken gästade Brommapojkarna på Grimsta, men målvakterna Davor Blazevic och Estrit Berisha stod för fina insatser.

Därmed slutade Häckens svit med fem raka segrar. Laget ligger kvar på fjärde plats, tre poäng bakom Djurgården, som också tappade poäng i kväll.

För BP var poängen ändå viktig. Laget har nu tagit ytterligare ett steg mot att säkra kontraktet.