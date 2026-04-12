Malmö besgerade Gais : ”Vi kunde inte få en bättre start”

Malmö FF tog emot ett skadedrabbat Gais i den andra omgången av allsvenskan. Då var det hemmalaget som tog hem samtliga tre poäng.

I den 20:e minuten kunde Pontus Jansson nicka in 1–0 till hemmalaget, och kort efter det var Taha Ali nära att utöka men sköt rakt på målvakten.

I den 38:e minuten kom 2–0 målet för MFF, genom nyförvärvet Oscar Sjöstrand, och några minuter senare kunde Otto Rosengren utöka till 3-0.

Gais genomförde ett trippelbyte efter timmen spelad i hopp om att skaka liv i matchen. I den 87:e minuten kunde Shalom Ekong reducera och fastställde slutresultatet 3-1.

– Klass, vi kunde inte fått en bättre start på första halvlek. Vi gör det vi pratar om, försöker släppa hadnbromsen och spela vårt spel. Det är en bra motståndare vi möter men vi gör en jättebra match, säger Taha Ali till TV4.

Malmö har fyra poäng på två matcher och Gais saknar poäng.