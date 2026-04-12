Malmö FF och Gais – två lag med skilda resor

FOKUSMATCHEN: För fem år sedan spelade Malmö FF i Champions League.

Samtidigt var Gais på väg ut ur superettan.

Under söndagens ställs lagen mot varandra – och MFF är långt ifrån självklara favoriter.

Den 5 december 2021 spelade Gais 1–1 hemma mot Dalkurd i superettans nedflyttningskval. Resultatet innebar att Göteborgsklubben degraderades till division 1 efter nio tunga säsonger i superettan.

Tre dagar senare spelade Malmö FF borta mot den italienska jätten Juventus i det som är MFF:s senaste match i Champions League. Turinlaget vann med 1–0 efter mål av Moise Kean.

MFF:s startelva borta mot Juventus i december 2021. Foto: Bildbyrån

Trots besvikelsen i Champions League var MFF att jämnt svenska mästare, efter att ha vunnit sin andra raka titel tidigare under hösten. Klubben var Sveriges överlägset rikaste och man var starkt tippade att ta hem mästertiteln även året därpå.

För Gais däremot väntade en säsong i Sveriges tredje högsta division mot lag som Torns IF, Vänersborgs IF samt Malmö FF:s samarbetsklubb BK Olympic.

Gustav Lundgren mot Oddevold i divison 1 våren 2022. Foto: Bildbyrån

Sedan de där decemberdagarna för snart fem år sedan har mycket hänt. Malmö FF har visserligen vunnit ytterligare två SM-guld, men konkurrensen har hårdnat. Klubbar som Djurgården, Hammarby och Mjällby har börjat ta upp jakten och i perioder fått bättre resultat, både inhemskt och internationellt, än MFF.

Samtidigt använde Gais säsongen i division 1 som en språngbräda upp i seriesystemet. Makrillarna återvände till superettan på det första försöket och väl där gick man upp till allsvenskan av bara farten.

Gais-supportar firar avancemanget till allsvenskan i november 2023. Foto: Bildbyrån

2024 spelade Gais sin första säsong i Sveriges högsta serie på tolv år. Man bad inte heller om ursäkt för sig och när säsongen var färdigspelad befann sig nykomlingarna på en mäkta imponerande sjätteplats. Men det skulle bli ännu bättre.

Året därpå klättrade Fredrik Holmbergs gäng till en tredjeplats och säkrade därmed en plats i Europa. Först tre placeringar bakom Gais gick det att hitta Malmö FF.

Som extra salt i såren fick Gais fira sin tredjeplats på Eleda stadion i säsongens sista match. MFF blev däremot utbuade och bespottade efter en fiaskoartad säsong, trots att man precis besegrat Gais.

Mycket kan hända på fem år.

Sett till statistik har Malmö FF en klar fördel gentemot Gais. MFF har endast förlorat en av sina 18 senaste matcher mot Göteborgsklubben.

Vi får baka bandet till juni 2011 för att hitta den senaste segern för Göteborgarna. Då vann Gais med 2–0 på Gamla Ullevi efter mål av Álvaro Santos och Mervan Celik.

Året därpå åkte Gais ur allsvenskan med endast tolv poäng i resultatkolumnen. Det skulle därefter dröja till 2024 inan lagen möttes i allsvenskan igen. Sedan Gais återkomst i den högsta serien för två år sedan har det blivit två kryss och två MFF-segrar.