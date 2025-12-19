Malmös ord om Hareide: ”Oförglömliga minnen”

Den svenska tränarikonen Åge Hareide är död.

72-åringen sörjs av Malmö FF.

”Få kunde då ana vilket avtryck i föreningens historia han skulle sätta”, skriver MFF i ett uttalande.

Det var i går kväll som familjen till den 72-åriga tränarikonen Åge Hareide meddelade att han till sist har somnat in efter en tids sjukdom.

”Pappa somnade in i natt, hemma med familjen runt omkring sig”, skrev sonen i ett uttalande till norska VG.

Hareide diagnostiserades med hjärncancer i somras och sedan dess har tränaren varit allvarligt sjuk.

Nu sörjs 72-åringen av sin tidigare klubb Malmö FF. Hareide agerade MFF-tränare i två sejourer, 2014-2015 och 2022, och vann SM-guld med klubben 2014.

Åge Hareide lyfter Lennart Johanssons pokal 2014. Foto: Bildbyrån.

”Åge Hareide har gått bort. Malmö FF sörjer förlusten av en tränare som gav oss oförglömliga minnen och som var starkt bidragande till att vi är den förening vi är idag.”, skriver MFF i ett uttalande.

”Den 10 januari 2014 presenterades Åge Hareide som ny tränare för Malmö FF. Få kunde då ana vilket avtryck i föreningens historia han skulle sätta.”

”Åge Hareide blev 72 år gammal. Våra tankar är med hans närstående. Vila i frid, Åge.”