Målvaktsbyte i Djurgården inför andra halvlek

Filip Manojlovic startade för Djurgården mot Gais.

När den andra halvleken drog igång var det dock Jacob Rinne som tog plats mellan stolparna.

Foto: Bildbyrån

Djurgården spelar just nu mot Gais i Göteborg och i paus så har Jano Honkavaara gjort ett lite oväntat byte.

Blåränderna har nämligen bytt målvakt.

Filip Manojlovic som startade matchen kom inte ut till den andra halvleken utan det gjorde istället Jacob Rinne.