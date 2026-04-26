”Man mådde bra och sedan dåligt, det slutade mittemellan”

Han såg ut att skjuta derbysegern till Gais med 20 minuter kvar att spela.

Tre minuter senare såg William Milovanovic IFK Göteborg kvittera matchen.

– Det är tufft och det var mycket känslor i dag, säger 23-åringen till TV4 efter matchen.

Under söndagen ställdes IFK Göteborg mot Gais i säsongens första allsvenska derby mellan 031-klubbarna. Där slutade en mycket svängig tillställning till slut med ett oavgjort resultat.

Det blev fallet efter att ”Makrillarna” vänt på matchen för att, bara minuter senare, se David Kruse kvittera den för ”Blåvitt”. Därför hade en av matchens målskyttar, William Milovanovic, svårt att sätta ord på känslorna efter slutsignalen.

– Jag vet inte. Man vara besviken efter första (halvlek) sedan säger vi till oss själva att vi ska ut och vända på det här. Vi gör det… och två-tre minuter efter blir det en kontring och 2-2. Det är tufft och det var mycket känslor i dag. Man mådde bra, mådde dåligt och sedan slutade det mittemellan, säger han till TV4.

Kring mittfältarens mål, som innebar Gais-ledning, säger Milovanovic:

– Obeskrivligt, och det var framför fansen också. Tröjan åkte av, berättar 23-åringen som nu står på fyra gula kort efter fem matcher.

– Jag sade att jag inte skulle ta gult men jag vet inte vad som hände. Det är så i fotboll, det är känslor, avslutar Milovanovic.

Efter fem spelade matcher har Gais tagit två poäng och landar in på en 14:e-plats.