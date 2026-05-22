Beskedet: Mölder plockas bort från Östers IF

Max Mölder lämnar sin roll som huvudtränare i Östers IF.

Klubben bekräftar nu att 41-åringen har plockats bort från verksamheten.

Herrlaget leds tillsvidare av den assisterande tränaren Daniel Friberg.

Östers IF har beslutat att gå vidare utan huvudtränaren Max Mölder. Enligt uppgifter pågår samtal mellan klubbledningen och 41-åringen om hans avsked, men beslutet att avsluta samarbetet ska redan vara fattat.

I ett pressmeddelande meddelar Växjö-klubben att Mölder tills vidare har tagits bort från verksamheten och sin roll som huvudansvarig tränare.



”Östers herrlag kommer tills vidare att ledas av Daniel Friberg assisterad av Johan Karlsson i träning och match. Sedan tidigare finns även målvaktstränare och assisterande tränare Patrik Abrahamsson i ledarstaben.”

Öster ligger för närvarande tia i superettan och ställs mot IFK Norrköping på bortaplan under måndagen.