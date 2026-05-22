Peps brutala facit – dubbelt så bra som resten

Pep Guardiola har gjort sin sista säsong i Manchester City.

Spanjoren är redan nu sin generations mest framgångsrika tränare.

Närmare bestämt dubbelt så framgångsrik.

Efter tio framgångsrika säsonger är en era till ända. Pep Guardiola har meddelat att han lämnar Manchester City efter att den nuvarande säsongen går i mål.

Efter sig lämnar han ett facit som få andra topptränare ens är i närheten av. Med 269 vinster på 379 Premier League-matcher har Guardiola en vinstprocent på 71, vilket är bättre än andra legendariska tränare som Sir Alex Ferguson (65), Jürgen Klopp (63) och Arséne Wenger (57).

Guardiolas poängsnitt imponerar också. Sedan spanjoren tog över City 2016 har laget tagit i snitt 2,28 poäng per match, vilket också är bäst i Premier Leagues historia.

Under Peps ledningen blev Manchester City det första, och hittills enda, laget att göra 100 mål under en och samma säsong (2016/17). Klubben har också mäktat med en poängskörd på över 100 poäng vid två tillfällen (2017/18 och 2019/20), vilket man är ensamma om i engelsk fotbollshistoria.

Om Peps facit från hans tidigare klubbar vägs in blir 54-åringens tränargärning än mer imponerande. Sedan Guardiola gjorde sina första match som elittränare säsongen 2008/09 har han vunnit sammanlagt 12 stora titlar med Manchester City, Bayern München och Barcelona.

Under samma tidsperiod har ingen annan tränare vunnit fler än sex titlar med lag från Europas fem största ligor. De två närmaste är Max Allegri och Antonio Conte.