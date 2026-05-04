Marcus Danielson fortsatt klubblös: ”Tufft såklart”

Marcus Danielson lämnade Djurgården efter den förra säsongen.

Trots jakten på en ny klubb står mittbacken fortfarande utan arbetsgivare.

– Det har varit lite svårare än vad jag kanske trodde och hoppades, säger han i Olof Lunds podcast.

Efter två sejourer och 147 matcher för Djurgården lämnade Marcus Danielson klubben efter fjolårssäsongen. Idag är han fortfarande nöjd med sitt beslut.

– Jag kände att jag hade gjort mitt i Djurgården. Så just nu tränar jag hårt varje dag, i stort sett. Jag håller mig i form, för min karriär är inte över i mitt huvud. Så jag jobbar stenhårt varje dag för att hålla mig i form och för att någonting kul kan hända här under sommaren, säger mittbacken i Olof Lunds podcast.

Men någon ny klubb har det inte blivit för Danielson, trots att ett halvår har passerat sedan sortin från Djurgården. Mittbacken har tagit sikte på att fortsätta karriären utomlands, men än så länge har ingen klubb nappat.

– Det har varit lite svårare än vad jag kanske trodde och hoppades. Jag håller mig i väldigt bra form och tränar på för att någonting kul ska dyka upp här under sommaren. Men min ålder kanske inte är till min fördel när man ska leta ny klubb. Speciellt när det är utomlands, säger han och fortsätter:

– Men det var en risk jag visste om och var beredd att ta. Det är tufft såklart. Jag hade självklart hoppats på att spela fotboll här under våren, men tyvärr blev det inte så.

Vid sidan av Djurgården har Danielson spelat för Västerås SK, GIF Sundsvall och, numera nedlagda, Dalian Professional i Kina.

Marcus Danielson har även gjort 19 landskamper för Sverige och han spelade samtliga matcher under EM 2021.