Mardrömsstart för Mjällby – Stavitski tvingas till byte

Mjällby AIF toppar allsvenskan efter elva omgångar – och gästar IFK Norrköping.

Då tvingades Mjällby till ett tidigt byte.

Detta då Timo Stavitski inte kunde fortsätta spela efter att ha skallat ihop med Max Watson.

Efter elva allsvenska omgångar återfinns Mjällby AIF på en förstaplats i serien med sina 26 inspelade poäng och bättre målskillnad än AIK.



IFK Norrköping, som idag tar emot serieledarna, har i sin tur spelat in 13 poäng och ligger nia i serien.



Redan i den tredje minuten skapade bortalaget sin första stora möjlighet efter att Elliot Stroud brutit igenom, gjorts ner och tilldömts en frispark. Den tog Stroud själv hand om och skickade rakt på David Andersson i Peking-buren.



Med nära tio minuter spelade skallade Stavitski och Watson ihop vilket ledde till att spelet avbröts och den senare blev behandlat för blodvite. Ett par minuter senare kunde matchen fortgå. Ett par minuter senare, efter att Stavitski och Watson hade slängts in, tvingades spelet att pausas då Mjällby-spelaren tvingades utgå för ytterligare kontroll.



Detta ledde till slut till att Stavitski gick ner i katakomberna och Mjällby fick byta in Uba Charles.



Matchen pågår, följ den här!