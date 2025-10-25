Djurgården mot jumbon Värnamo – och det med Adam Ståhl i comeback på högerbacksidan.

– Det märks direkt att han är en av allsvenskans bästa högerbackar, säger FD:s Casper Nordqvist.

Foto: Bildbyrån

Djurgården jagar topp-3 och vinst denna eftermiddag är ett måste.

Och det har börjat bra med ett tidigt ledningsmål från Mikael Anderson.

Ett annat starkt namn första kvarten har varit Adam Ståhl som är tillbaka som högerback efter Theo Bergvalls tunga match mot Gais.

Ståhl har redan kommit kraftfullt på djupet flera gånger. FotbollDirekts Casper Nordqvist imponeras.

– Det är hans naturliga position. Hade han inte valt Finland på landslagsnivå så hade Borås-sonen varit den högerback vi just nu saknar i vårt a-landslag, så bra är han. Jag tror nog det blir svårt för Bergvall att ta tillbaka platsen.

Matchen pågår.