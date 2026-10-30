Marques öppnar upp om tunga tiden: ”Var lite lost”

STOCKHOLM. Djurgårdens Mikael Marques har haft en tuff höst.

Nu berättar mittbacken om tiden utanför laget och vägen tillbaka.

– Nu är det upp till bevis för oss, säger han om guldstriden.

Foto: Bildbyrån



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Mittbacken Mikael Marques har fått starta allt mer den senaste tiden, men det blev ingen seger mot IFK Göteborg i onsdags, som slutade 1–1.

– Det var frustrerande. Vi visste att IFK Göteborg var ett bra lag, det visste vi verkligen. Och vi vet ännu mer att vi också är väldigt bra. Jag tycker vi kom ut utan bollar i första halvlek, vi vågade inte. Sedan gjorde vi en bättre andra halvlek. Men det var en match vi skulle vinna, och så blev det inte. Då blir det frustrerande, säger han.

”Kände mig i limbo”

Före sommaruppehållet såg 25-åringen ut att vara given i Djurgården, men efter uppehållet hamnade han utanför laget. Han berättar att det har varit tungt.

– Jag har varit med om en del i min karriär, men nu var det kanske lite extra tufft på grund av hur jag kom hit. Jag kom hit skadad, och det var bara en uppförsbacke. Självförtroendet gick bara spikrakt ner. Men jag har jobbat upp det.

Vändningen kom efter ett samtal med ledarstaben strax före resan till Tyskland.

– Någon vecka innan vi åkte till Tyskland pratade jag med ledarstaben och fick höra hur situationen var. Innan dess hade vi inte pratat riktigt, och jag var lite lost och hade inget självförtroende. Mycket handlar om självförtroende för mig, och jag tror att alla spelare är likadana. Men jag fick upp självförtroendet, och det har syntes på planen också. Nu gäller det bara att hålla det uppe.

Vad som sades på mötet vill han inte avslöja.

– Nej, det får stanna mellan oss. Men jag kände mig i limbo, och sedan fick jag en förklaring till det.

Foto: Bildbyrån

När det har varit tungt har han försökt koppla bort fotbollen.

– Då har jag bara fokuserat på att vara med familj och vänner. Till och med tagit en paus från fotbollen för att starta om på nytt och rensa skallen. Att komma bort från fotbollen har varit det största.

Han har stor respekt för mittbackarna Jacob Une och Miro Tenho, som har spelat i hans ställe.

Det är bra att ha bra spelare runt omkring sig, så att man känner konkurrens och tänker ”oh shit, vad kan jag förbättra?”. Jag ser inga problem med det. Vi är jättestarka, vi har bra mittbackar och ett bra samarbete mellan dem. Det är fantastiskt att se, och något jag kan ta lärdom av och försöka komma in med mitt sätt att spela.

Säsongen har varit händelserik för Marques.

– Jag har varit utanför truppen på grund av min skada, varit med under hela Europaresan men fick inte åka med till Chelsea, eftersom jag skulle stanna här och köra rehab. Det har varit mycket. Men det är kul att vi är i den sits vi är just nu, att vi fortfarande kan ta SM-guldet.

Foto: Bildbyrån

”Nu är det upp till oss”

I går vann Hammarby med 2–0 mot Sirius och ligger nu tre poäng efter serieledaren. Djurgården är sex poäng efter med fyra omgångar kvar, och Marques såg matchen på tv.

– Jag tänkte bara att nu är det upp till oss, nu är det upp till bevis för oss. Vi ska vinna alla matcher, svårare är det inte.

Han ser också sin framtid i klubben.

– Jag utgår från att stanna, så länge alla andra är nöjda med mig, och jag är glad att vara här. Men fotboll kan gå fort, så jag har ingen aning. Jag är här just nu och kör mitt.

Härnäst tar Djurgården emot Degerfors på söndag och hoppas komma tillbaka till vinnarspåret efter två raka oavgjorda. Degerfors förlorade senast med 0–3 hemma mot Västerås och kämpar för att hålla sig kvar i allsvenskan.

Reporter: Emil Annetorp